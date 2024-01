Las copias de seguridad de WhatsApp ya ocupan espacio en Google Drive

WhatsApp para Android, en su versión de prueba, ya comienza a sufrir algo que era esperado, pero no deseado: desde ahora el espacio de almacenamiento en Google Drive destinado a las copias de seguridad de chat contará como parte del utilizado (algo que no ocurría hasta la fecha). Este cambio, que actualmente está en fase de prueba, por lo que no afecta a todos los usuarios… pero es simplemente cuestión de tiempo.

Algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp en Android han comenzado a notar cómo las copias de seguridad de sus chats están ocupando espacio en sus cuentas de Google Drive, independientemente de si están utilizando el servicio de almacenamiento en la nube de Google de forma gratuita o si han optado por un plan de pago.

Esta modificación en la gestión de las copias de seguridad es una respuesta directa a la decisión de Google, anunciada el año pasado, de poner fin a las copias de seguridad gratuitas de WhatsApp en Google Drive. Ahora, los usuarios de la aplicación de mensajería se enfrentan a la decisión de tener que almacenar manualmente su historial de chat en sus dispositivos Android o de suscribirse a planes de almacenamiento adicionales en Google Drive.

Unsplash

Algo que era esperado en WhatsApp

En el anuncio realizado por Google el año pasado a este respecto, se especificó que este cambio se implementaría inicialmente para los usuarios de WhatsApp Beta a partir de diciembre de 2023 y, posteriormente, se extendería de manera gradual a todos los usuarios de WhatsApp en Android a principios de 2024.

Es crucial tener en cuenta que todas las cuentas de Google cuentan con un espacio de almacenamiento gratuito de 15 GB en la nube. En consecuencia, este pronto podría resultar insuficiente para contener todos los datos generados por los usuarios de teléfonos inteligentes, ya que las copias de seguridad de chats y medios de WhatsApp consumen parte de este espacio en las cuentas de Google.

No obstante, mientras haya espacio disponible en el almacenamiento de tu cuenta de Google, podrás realizar copias de seguridad de WhatsApp. De lo contrario, deberás tomar medidas para liberar espacio eliminando elementos que ya no necesitas, permitiendo así que las copias de seguridad continúen su curso. Los usuarios también tienen la opción de eliminar elementos directamente desde la aplicación de WhatsApp. Es importante tener en cuenta que, al eliminar contenidos, también se eliminan de tu almacenamiento en la nube.

Unsplash

¿Cómo afecta esto a los usuarios?

A medida que el uso de smartphones aumenta y los datos generados por las aplicaciones se acumulan, especialmente con el respaldo de chats y medios de WhatsApp, es posible que este límite de almacenamiento gratuito se vuelva insuficiente.

Según la información proporcionada por WhatsApp, los usuarios recibirán notificaciones con 30 días de anticipación antes de que este cambio entre en vigencia. Estas notificaciones aparecerán en forma de banners dentro de la configuración de WhatsApp, específicamente en la sección de Chats y Copias de Seguridad. Además, la app ofrece una alternativa para aquellos que prefieran no respaldar sus chats en su cuenta de Google: la Transferencia de Chats de WhatsApp, que permite la transferencia de conversaciones entre dispositivos Android sin necesidad de almacenamiento en la nube (algo que se puede establecer en el apartado Chats de la configuración de la app de la que estamos hablando).

En vista de esto, se recomienda a los usuarios que evalúen sus necesidades de almacenamiento y tomen medidas preventivas, como eliminar datos innecesarios y optimizar la configuración de copia de seguridad de WhatsApp para garantizar un uso eficiente del espacio disponible en la nube. La opción de transferir chats entre dispositivos Android sin utilizar Google Drive también se presenta como una alternativa viable para aquellos que buscan evitar la suscripción a planes de almacenamiento adicionales.