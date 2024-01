Netflix no está sola: YouTube y Spotify no tendrán app para Apple Vision Pro

Esta misma semana se ha confirmado que Netflix no ofrecerá una aplicación dedicada para el Apple Vision Pro, algo que ha sido sorprendente, pero que demuestra que no todos los desarrolladores apoyarán a la firma de Cupertino (al menos inicialmente). Ahora, se suman a esta decisión dos gigantes del entretenimiento móvil: YouTube de Google y Spotify.

Decisiones que parece estar tomadas

Según informa Bloomberg, Google ha confirmado que no desarrollará una aplicación de YouTube específica para visionOS destinada al producto que está muy cerca de ser una realidad en el mercado. Y, además, todo indica que tampoco permitirá que su aplicación para iPad se utilice en el casco. Y esto es algo de lo más curioso, ya que no hay que olvidar que existe una aplicación de YouTube para los cascos de realidad virtual Meta Quest.

Por su parte, Spotify, parece que seguirá la misma línea de no brindar soporte nativo para el Vision Pro. De esta forma, la única solución sería dar uso al cliente para navegador con el objetivo de disfrutar de la música que ofrece este servicio. Evidentemente, no es la mejor de las opciones, ya que seguro que la experiencia no es la mejor posible a la hora de aprovechar las posibilidades de las Apple Vision Pro.

Son malas noticias para Apple

Estos datos implican que tres de las aplicaciones de entretenimiento en streaming más populares no estarán disponibles en el lanzamiento del Vision Pro el 2 de febrero. Bien es cierto que las compañías podrían permitir que sus aplicaciones de iPad se ejecuten en el Vision Pro sin características especiales de visionOS, pero el hecho de que hayan bloqueado estas aplicaciones representa un desaire significativo hacia Apple.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de Netflix, Spotify ni YouTube de Google para explicar las razones detrás de su decisión de no respaldar el Vision Pro con aplicaciones nativas. Algo que es posible que nunca ocurra, pero que sería muy positivo saber para tener claro cuáles son los problemas que existen al respecto.

Un avance que puede comenzar algo cojo

El próximo gran lanzamiento del mencionado producto de Apple ha sido promocionado como un dispositivo de entretenimiento de gama alta (su precio de reserva también así lo indica, ya que hablamos de 3.499 dólares). Y, de hecho, numerosos servicios de transmisión brindarán soporte al Vision Pro con sus aplicaciones desde el día de su lanzamiento. Incluso Microsoft anunció hace algún tiempo que respaldaría el Vision Pro con versiones de sus aplicaciones Word, Excel y Office para este dispositivo.

La decisión de Netflix, YouTube y Spotify de no desarrollar aplicaciones nativas para el Vision Pro plantea interrogantes sobre las relaciones entre estos gigantes del entretenimiento y Apple. Hasta ahora, ninguna de las empresas ha ofrecido una explicación, dejando a los usuarios y la industria en general especulando sobre posibles razones. Algunos observadores sugieren que podría deberse a disputas comerciales, restricciones técnicas o estrategias competitivas.

Por otro lado, la decisión de otras compañías más pequeñas de brindar soporte al Vision Pro sugiere un interés significativo en la plataforma de Apple como un medio de entretenimiento avanzado. Y, esto, es algo que sí permite ser optimistas con el nuevo dispositivo que está por ver cómo encaja en el mercado.