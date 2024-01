Cómo crear fondos con IA para las historias de Instagram sin instalar nada

La Inteligencia Artificial continúa extendiendo su influencia en todos los ámbitos, y en este viaje hacia la vanguardia tecnológica, Instagram se erige como líder al incorporar esta tecnología de última generación. El pasado diciembre, la plataforma presentó su última innovación: Fondos generados por IA. Estos están diseñados para revolucionar la forma en que interactuamos con las Historias.

Los Fondos de IA de Instagram pueden llevarte a un lugar en el que hay ciervos; la posibilidad de nadar junto a tiburones e, incluso, simular que estás en la superficie de la Luna. Y, todo ello, en cuestión de segundos. Las posibilidades son ilimitadas... pero, sin embargo, es importante señalar que esta función que utiliza la IA de Instagram está actualmente disponible en regiones limitadas (pero su despliegue es gradual).

Inicia los Fondos con IA de Instagram

Para embarcarte en este viaje visual, debes seguir algunos pasos sencillos. Primero, abre la aplicación de Instagram en tu iPhone o dispositivo Android. Realiza una nueva foto o carga una existente en una publicación de Historia de Instagram -asegurándote de que el sujeto no ocupe toda la pantalla, para de esta forma permitir que la IA haga su magia-.

SmartLife

Una vez en la pantalla de edición de Historias, notarás el nuevo botón Fondos de IA en la parte superior, junto a los botones de cambiar tamaño, texto (Aa) y pegatinas. En iPhone, el ícono muestra a una persona y una estrella en un cuadrado, mientras que en Android, se asemeja a una foto de paisaje con una estrella en la esquina superior derecha. Si no ves el ícono, asegúrate de que tu aplicación de Instagram esté actualizada. Si aún no aparece, la paciencia es clave mientras la función continúa su implementación, ya que en tu región no está disponible todavía esta nueva opción de la plataforma propiedad de Meta.

Al iniciar la función, deberás aceptar los términos de IA de Meta, otorgando a Meta el derecho de utilizar tus fotos cargadas para mejorar sus sistemas de IA. Una vez que hayas dado tu consentimiento, Instagram procederá a escanear y analizar tu foto antes de eliminar hábilmente el fondo.

Todo es cuestión de creatividad

Con el fondo eliminado, se te presentarán varios botones de sugerencias. Además, hay un cuadro de texto que te invita a expresar tus deseos creativos y guiar el proceso imaginativo de la IA. Experimentando con la función, se tienen como resultado diferentes fotos para elegir la que mejor encaja con lo que se desea obtener. Por lo tanto, el trabajo es amplio y completo.

Si los resultados no te convencen por algún motivo, pulsa en el ícono circular llamado Repetir en la esquina inferior izquierda, y la IA creará otra foto. De esta forma, puedes probar tantas veces como desees hasta conseguir algo que sea exactamente lo que buscabas o, al menos, que esté muy cercano.

Unsplash

Finalmente, debes saber que al compartir la imagen de fondo generado con inteligencia artificial, se incluirá automáticamente una pegatina de Instagram que dice Pruébalo para que tus amigos utilicen la misma sugerencia de IA. Puedes arrastrar la pegatina hacia la parte inferior de la pantalla e, incluso, retírala si así lo deseas.

A pesar de la simplicidad de la implementación de Instagram, los resultados pueden no ser siempre perfectos. Es fundamental tener en cuenta que esta función aún se está implementando. Por lo que, si el botón que hemos comentado antes no es visible aún, deberás tener algo de paciencia… tan solo eso.