El impacto de las energías renovables en España ha tenido como consecuencia una especie de “revolución”, dentro del sector legal. Según estimaciones de Red Eléctrica de España, las energías renovables van a alcanzar el 50% de la generación eléctrica anual.

Por ende, España se convertirá seguramente este año, en el primer gran país europeo que obtendrá la mitad de su electricidad de fuentes renovables gracias al auge de la eólica y la fotovoltaica. Con todo ello, podemos afirmar que el sector legal ha sufrido una “pequeña revolución” por el impacto producido por la proliferación de empresas energéticas (IPP y comercializadoras) y las propias operaciones de M&A que se producen dentro del mercado de la energía. En entornos internacionales, China es sin duda el líder mundial en energías renovables, superando a Europa y EEUU, conjuntamente.

Con este entorno, y como no podía ser de otra forma, el mundo jurídico juega un papel fundamental dentro del sector, y se ha visto beneficiado ante la necesidad por parte de las compañías de tener que contar con asesoramiento legal de primer nivel especializado en la materia.

No obstante, las empresas energéticas más potentes, suelen tener su propio departamento legal, liderado por un director legal y su equipo, que se coordina con los despachos que prestan asesoramiento en temas energéticos, tanto en la parte regulatoria, como en todo lo relativo a derecho mercantil, administrativo y M&A.

Esto ha provocado que algunos despachos hayan entrado a competir con firmas internacionales especializadas en la materia o con boutiques dedicadas únicamente a energía, creando departamentos especializados en estas materias.

Además, varias firmas han decidido crear su propio departamento de operaciones de M&A en energía, que en algunos casos engloba hasta doce o quince profesionales, dedicados únicamente a operaciones en el sector energético, y que están especializados solo en este tipo de operaciones.

Podemos decir que se trata de una “sobreespecialización”, dentro del que es considerado el perfil estrella de la abogacía. El negocio es evidentemente muy interesante, y nadie quiere quedarse fuera.

Para entender el contexto desde el punto de vista de la atracción de talento, hay que destacar que el sector energético necesita del conocimiento de profesionales especializados en varias de las prácticas jurídicas más interesantes del mercado.

En la fase de desarrollo, que podrá durar entre cuatro y cinco años, serán necesarios desde perfiles mercantilistas (constitución de la SPV para el proyecto, poderes, acuerdo societario), perfiles administrativistas en la fase de permitting y terrenos, o especialistas en project finance y en seguros, garantías o avales.

En fase de construcción (entre diez y quince meses), serán necesarios especialistas en contratos EPC, TSA, BOP o suministros. En este contexto emerge la figura del contract manager, un abogado (h/m) (a veces incluso ingeniero) que está especializado en contratos fundamentalmente, y que está resultando altamente demandado por las compañías energéticas.

Por último, en la fase de O&M (Operación y Mantenimiento), que durará de veinte a treinta años, serán necesarios abogados especializados en contratos propios de la fase (O&M, PPA...), tanto en su redacción como en su gestión.

Hay que destacar que, a menudo, un mismo perfil puede asumir varios roles, aunque todos ellos relacionados dentro de la práctica jurídica que desarrolle.

Como estamos viendo, el auge de las empresas energéticas, el número y la importancia de las operaciones de M&A que se producen en el sector, unido al perfil de profesionales jurídicos que estas compañías necesitan, ha supuesto que, por un lado, este perfil de compañías resulten muy atractivas para los abogados especializados en estas materias, y por otro, que los despachos hayan tenido que modificar sus estructuras y competir primero por dar servicio a las mismas, y después, por retener a sus mejores profesionales dentro de su casa.

Como es conocido, para un número alto de abogados que trabaja en firmas, la salida a empresa es una opción más que atractiva para sus carreras, si no quieren continuar con la propia de despacho. Por ello, la retención de talento de estos perfiles se antoja un reto importante para las principales firmas de abogados especializados en energía.

En todo este contexto, las bandas salariales de estos profesionales se han visto incrementadas por la demanda que hay de los mismos, y los despachos tendrán la difícil tarea de intentar retener a su talento especializado, no ya para que no se mueva a la competencia, sino también, para conseguir que no elijan como camino las propias compañías energéticas a las que prestan servicios.

Sin duda, el reto es apasionante. Habrá que estar atentos a cómo se comporta el mercado.