El Samsung Galaxy XCover7 es oficial: un teléfono que, ante todo, es resistente

Samsung acaba de anunciar un nuevo modelo de su gama de teléfonos resistentes. Este viene a sustituir al que fue lanzado en el año 2022 y tiene por nombre Galaxy XCover7. Te contamos todo lo que debes conocer de este equipo que sirve para todo tipo de usos, incluso el laboral, donde las condiciones no son las mejores.

Características esenciales del Samsung Galaxy XCover7

La pantalla del Galaxy XCover7 es de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ (2408 x 1080), con una muesca -o notch- prominente que alberga una cámara frontal de 5MP. Al parecer, Samsung ha optado por un panel LCD, similar a su predecesor. En cuanto a la configuración de la cámara trasera, se abandona la configuración de doble sensor a favor de un único elemento de 50MP, que en este caso tiene una apertura F:1.8 para conseguir un buen comportamiento con poca luz.

En términos de procesamiento, Samsung ha optado por el uso de un componente de ocho núcleos -del que no se conoce por el momento el modelo exacto, pero bien podría ser el MediaTek Dimensity 6100+- y que está fabricando con tecnología de 6 nm. Por cierto, a este componente no le falta soporte para redes 5G.

En el apartado de la memoria, la elección para el Samsung Galaxy XCover7 es de 6GB de RAM y 128 gigas de almacenamiento interno, ampliable mediante la ranura para tarjetas microSD incorporada de hasta 1 TB. Por lo tanto, cumple sin problemas en este apartado.

Otros detalles de este teléfono ultra resistente

El sistema operativo que utiliza es Android, donde por encima existe la interfaz de personalizada One UI 6 de Samsung. Además, incluye herramientas tan interesantes en el apartado de la seguridad como Knox o la útil XCover Key. Y, todo esto, con una batería de 4.500 mAh que asegura un día de uso sin tener que restringir nada.

Otras de las opciones que tiene este modelo de la compañía coreana, y que no es algo sorprendente, ya que maximiza su resistencia, son las certificaciones IP68 y MIL-STD-810H, brindando una excelente protección contra los elementos y una durabilidad general. Aparte, hay que destacar que el equipo cuenta con un puerto USB tipo C; clavija tipo POGO; toma de auriculares; WiFi Dual Band; NFC; y, como no, Bluetooth para el uso de accesorios.

Según ha confirmado la propia Samsung, este terminal estará disponible en España a partir de este mismo mes de enero de 2024, pero lo que no ha indicado es el precio que tendrá. Sin duda, el Samsung Galaxy XCover7 conseguirá que la compañía coreana mantenga su gran posición en el mercado de los smartphones que son muy resistentes… y, además, con un diseño que resulta bastante atractivo.