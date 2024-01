Un bufete sevillano anuncia una denuncia contra Ideal por estafa y apropiación indebida por el cierre de sus centros

Asociación de consumidores. Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua) animan a las potenciales víctimas a reclamar por su dinero, exigir la paralización de las cuotas a pagar y la cancelación de las financiaciones vinculadas. Aconsejan recopilar toda la documentación que demuestre algún tipo de vinculación con la clínica y el pago de un tratamiento que no se haya realizado: papeles como contratos o facturas son pruebas válidas para iniciar el trámite.

Acudir al banco. La OCU explica que pedir un crédito es una salida común en estos casos para financiar los tratamientos de estéticas, que pueden sobrepasar los miles de euros. Los afectados en esta tesitura deben dirigirse lo antes posible a la entidad financiera para solicitar la anulación de la financiación, ya que si Ideal no cumple con lo pactado el crédito deja de ser exigible. Si pasados dos meses la entidad bancaria no responde al consumidor, o no ayuda con el problema, los clientes podrán presentar una reclamación ante el Banco de España, explican los expertos de la asociación de consumidores.

Consultas. Fuentes de Legálitas confirman que han recibido consultas de afectados por el cierre de los centros de estética Ideal. Según sus valoraciones, los clientes que han pagado en efectivo la totalidad del tratamiento tienen derecho a reclamar la devolución de lo pagado si este no ha sido completado; y en el caso de tratamientos financiados, los afectados pueden iniciar los trámites para exigir la cancelación de la financiación y dejar de pagar las mensualidades. Los letrados recomiendan presentar una reclamación dirigida al domicilio social de la empresa matriz, en la que se exponga que no se ha cumplido el acuerdo suscrito y que desean dar por finalizado el tratamiento.