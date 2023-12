Cómo saber en Facebook que personas han visto tu perfil en la red social

En el universo de las redes sociales, muchos son los que buscan más vistas en nuestras publicaciones, y Facebook no es una excepción. Pero solo se desean conseguir las personas adecuadas. Si alguna vez te has preguntado si alguien te está observando en esta plataforma o simplemente deseas saber quién está echándole un vistazo, hay una manera astuta de descubrirlo -no es perfecta, te proporcionará algunas pistas valiosas-.

Facebook no ofrece una herramienta perfecta

Lamentablemente, no puedes verificar quién ha visitado tu perfil de Facebook al cien por cien, ya que Meta no publica una lista de visitantes de los perfiles. Cualquiera puede acceder a tu página sin que te enteres. Es así de sencillo.

Incluso, las aplicaciones de terceros no pueden ayudarte a descubrir con total precisión quién está observando tu perfil de Facebook. Esto se debe a que la red social no comparte tus datos de visitas al perfil con nadie. Si encuentras una aplicación que afirma mostrarte a todos los que han visitado tu perfil, es probable que sea.

Desafortunadamente, esto significa que no puedes encontrar una lista simple donde aparecen todos los que te están observando en Facebook. Sin embargo, hay algunos trucos que puedes usar para hacerte una idea de quiénes son los visitantes.

Las historias de Facebook

Aunque no hay una forma directa de verificar quién ha visitado tu perfil de Facebook, puedes publicar una Historia en tu cuenta y descubrir quién la ve. Si alguien ve tu perfil y hace clic, los verás en la lista de audiencia de tu Historia. Para hacerlo, abre Facebook en tu ordenador o dispositivo móvil. Luego, selecciona Crear Historia.

Añade el contenido que desees de forma habitual a tu Historia y publícala. Probablemente, querrás esperar un tiempo hasta que la gente comience a ver tu Historia. Después que pase el elegido, abre Facebook, selecciona Tu Historia y, a continuación, selecciona Visitantes para ver quién la ha observado. Esto te dará una idea de las personas que están revisando tu perfil.

Por cierto, Facebook también mostrará tu Historia a amigos en sus propias noticias, por lo que algunas personas en esa lista pueden no haber visitado tu página de perfil, pero aún estarán observando lo que haces en la plataforma.

Protección de tu perfil en la red social

Facebook ofrece varias formas de proteger tu cuenta. Estos métodos incluyen cambiar la privacidad de tus publicaciones, hacer tu cuenta privada y bloquear a usuarios no deseados para que no accedan a tu perfil.

Audiencia de las publicaciones

Una forma de evitar que las personas vean tus publicaciones es cambiar la audiencia de estas en la plataforma Facebook. Esto te permite decidir quién puede y quién no puede ver tus publicaciones.

Para hacerlo con una nueva publicación, en la pantalla de nueva publicación, selecciona el icono del candado debajo de tu nombre. En la página Audiencia de la Publicación, elige la audiencia de tu publicación entre las opciones que hay disponibles. También puedes cambiar la audiencia de tus publicaciones existentes editando estas y ajustando los parámetros (conseguir esto es posible tanto en el cliente web de la red social como en la aplicación).

Haz tu cuenta privada

Al hacer tu cuenta privada, solo permites que tus amigos vean el contenido de tu perfil. Cualquier persona que no sea tu amiga en Facebook solo verá tu foto de perfil, foto de portada y parte de tu información. Sabrán que has hecho privada tu cuenta, ya que Facebook mostrará un distintivo en tu perfil.

Para hacerlo, consulta nuestra guía completa sobre cómo bloquear tu perfil de Facebook. Al seguir los pasos que indicamos, conseguirás esto y harás que tu cuenta sea mucho más segura frente a la mirada de terceros.