Freedom & Flow gana el premio a la Startup más innovadora

Beatriz Crespo es la fundadora de Freedom & Flow, una empresa de bienestar personal que ha sido ganadora del Premio a la Startup más innovadora en el Female Founders Day 2023.

Vamos a conocer más sobre su proyecto en esta entrevista.

¿Qué inspiró la creación de Freedom & Flow y cómo comenzó la empresa?

Freedom & Flow nació en 2014 para dar solución a uno de los grandes problemas de la humanidad: las enfermedades no transmisibles, derivadas de unos malos hábitos, que causan el 71% de las muertes en el mundo (OMS, 2022) y que son prevenibles con un buen estilo de vida.

Pasamos más de un tercio de nuestra vida trabajando, lo que convierte a las empresas en un eje clave. Si desde Freedom & Flow somos capaces de mejorar, aunque sea un 1%, la calidad de vida de las personas a través de las empresas donde trabajan, estaremos impactando, además: 1. en el incremento de la tasa de productividad en las empresas; 2. en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios 3. en la reducción de las enfermedades no transmisibles y 4. en promover un estado de bienestar social basado en el cuidado y el mantenimiento de la salud poblacional.

A título personal, llevo más de dos décadas trabajando e investigando en el campo de la medicina de estilo de vida (medicina personalizada y preventiva). Es un campo de la salud que se centra en ayudar a las personas a sentirse más independientes y autosuficientes, y menos dependientes del dolor, la enfermedad o la discapacidad. Este fue el punto de partida que nos conectó a todo el equipo de Freedom&Flow con crear soluciones para empresas, que es donde, no olvidemos, las personas pasamos la mayor parte de nuestro tiempo

Enhorabuena por ganar el premio a la Startup más innovadora. ¿Cómo ha impactado este reconocimiento en el desarrollo de Freedom & Flow?

Ha sido un impulso enorme. Llevamos 9 años trabajando por y para impulsar el bienestar laboral y es verdad que, durante todos estos años, la innovación y los reconocimientos nacionales e internacionales como empresa referente en recursos humanos, wellbeing corporativo y tecnología han sido numerosos. Estamos muy agradecidas por ello.

Sin embargo, este premio tiene un matiz súper valioso para nosotras, y es que nos lo ha concedido una institución como Female Startups Leaders (FSL) cuyo propósito está respaldado por organizaciones como Google for Startups, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y otras instituciones de prestigio, en las que creemos firmemente.

Seguir siendo consideradas como una empresa, startup disruptiva e innovadora, y seguir siendo referente en el sector del emprendimiento en general, y en el femenino en particular, es fruto de un fuerte compromiso con nuestro propósito empresarial, y pone en valor una exquisita gestión de recursos e inversión.Ojalá haya muchos más premios como este, promovido por instituciones con el potencial y la fuerza que tiene FSL. Me emocioné mucho al recibirlo.

¿Qué desafíos específicos de gestión de bienestar aborda Freedom & Flow con su enfoque tecnológico?

Actualmente las empresas públicas y privadas se enfrentan a una problemática global que hoy condiciona su éxito y niveles de competitividad; tener en sus filas el mejor talento.

Hay dos grandes preguntas que resumen muy bien los desafíos que ello conlleva: ¿por qué les cuesta tanto fidelizar el talento? ¿por qué se marchan voluntariamente los empleados de sus empresas?

Al terminar el año, más de 5,5 millones de personas en nuestro país dejarán sus puestos de trabajo voluntariamente según Randstad (2023). Por cada trabajador que abandona su puesto, la empresa pierde alrededor del 60% de su salario bruto anual (European Agency for Health and Safety at Work (EU-OSHA)).

En Freedom & Flow damos respuesta a ambas preguntas con nuestro software Healthy Box. Nuestra Inteligencia Wellbeing consiste en la creación y puesta en marcha de “diagnósticos con propósito” capaces de recabar la información suficiente y precisa de la empresa y los trabajadores para predecir una enfermedad o problema antes de que ocurra, y prevenirlo. A través de tres diagnósticos, que se distribuyen en la plataforma Healthy Box, bajo un modelo SaaS que no necesita ninguna integración tecnológica por parte de nuestros clientes, y que además les aporta indicadores súper fáciles de interpretar.

Decir, además, que nuestros clientes siempre están acompañados por un equipo de especialistas en consultoría y analítica que les ayudan a generar presentaciones con impacto a terceros y Comités, y diseñar planes de acción a medida.

Mencionas que Freedom & Flow ayuda a las empresas a entender por qué los empleados se van. ¿Cómo el software ha impactado positivamente en la retención de empleados?

Se está consiguiendo reducir entre un 2-5% la rotación voluntaria en cada cliente. Que siendo la media en España (2023) de un 17%, nos parece un porcentaje con mucho margen de mejora para las empresas.

Es importante puntualizar que la mayoría de nuestros clientes, siendo empresas de diferentes tamaños y sectores, se encuentran en plena transformación cultural, necesitando además indicadores que les permitan consolidar una estrategia 360º de bienestar laboral, para impactar tanto en los empleados, como en el Comité y las diferentes directivas.

En esta línea os aportamos algunos otros indicadores interesantes sobre el impacto queHealthy Box consigue en los trabajadores: más de 100.000 trabajadores impactados• Reducción en un 7-14 % factores psicosociales solo el primer año; 49 % mejora adhesión hábitos saludables; 69 % mejora capacidad de trabajar prevista en el próximo año; reducción en un 17-20 % consumo de productos ultraprocesados, entre otros.

Estos indicadores impactan directamente en la satisfacción y compromiso de los trabajadores con la propuesta de valor de la empresa. Se consiguen a través del uso de los datos que aportan los diagnósticos, en la personalización de los programas y los beneficios relacionados con el bienestar laboral.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta Freedom & Flow en el actual panorama empresarial y cómo los están abordando?

Hay 3 desafíos que abordamos con profesionalidad, visión y liderazgo.

El primero de ellos hace referencia a la frase: “No estamos ante una etapa de cambios, es un cambio de etapa”. Las empresas están en plena transformación cultural, lo que implica el cambio constante de directivas, políticas de inversión y directrices de liderazgo. Le damos solución acompañando a nuestros clientes en toda la cadena de valor: desde el estudio personalizado del caso, la personalización los diagnósticos, hasta la co-creación del plan de acción.

El segundo es la necesidad de inmediatez en la implantación exitosa de planes y medidas de actuación. Los “quick-wins” están a la orden del día y los indicadores de absentismo, problemas mentales -que son ya la 2ª causa de absentismo en España y serán la 1ª en 2024- y la rotación voluntaria, alcanzan niveles históricos.

Nuestra solución aporta las primeras respuestas en menos de 15 días. Podemos llegar a tener claro un plan de acción que impacte positivamente en la motivación y compromiso de los empleados, en pocas semanas.

Y el tercer gran desafío, es la falta de educación en materia de datos que muchas veces nos encontramos en la empresa. Si bien los departamentos de marketing o compras llevan años trabajando con indicadores de mejora, el departamento de personas se “estrena” en bienestar laboral (que no en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) o servicios médicos).

La protección de datos personales preocupa y mucho a nuestros clientes, porque tratamos temas de salud y bienestar. Nuestra solución es muy clara y transparente en este sentido, el software cuenta con una potente evaluación de impacto en privacidad, opera sobre servidores europeos, entre otras muchas medidas. Además, contamos en el equipo con profesionales jurídicos expertos en la materia, liderados por Carmen Crespo Ruiz, analista de inteligencia y especializada en privacidad, que hacen muy fácil el cierre de contratos y las explicaciones pertinentes que se necesiten con los jurídicos de nuestros clientes.

¿Han identificado oportunidades emergentes en el ámbito del bienestar laboral que estén buscando explorar?

Directamente en el bienestar laboral estamos aún en un mercado emergente, que está experimentando un crecimiento anual de un 9,79% y que ya factura más de 36 mil billones de euros a nivel global.

En Freedom & Flow llevamos desde 2014 consolidando estrategia, posicionamiento en mercado y soluciones hasta que el timming de mercado ha llegado. Estamos convencidas de que Healthy Box aporta, en estos momentos, solución directa y ágil a muchas de las oportunidades emergentes que están dándose en el sector. Pero no paramos, seguiremos innovando en este sentido para liderar la transformación a nivel mundial.

¿Cómo colabora Freedom & Flow con otras empresas o industrias para promover el bienestar en el entorno laboral?

Colaboramos directamente a través de acuerdos de colaboración con asociaciones empresariales y profesionales, consultoras como AON, instituciones de referencia en materia de bienestar y medicina de estilo de vida o instituciones educativas como las escuelas de negocio.

Pero indirectamente trabajamos con los servicios médicos de las empresas, los servicios de prevención ajenos o industrias como la farmacéutica, los seguros de salud o la sanidad pública y privada.

Lo más importante es no perder el foco, ni el nicho de mercado al que nos dirigimos en la actualidad. Estamos experimentando un crecimiento exponencial que buscamos que sea sostenible a medio-largo plazo.

El mercado del bienestar laboral está como hemos expuesto, creciendo por necesidad, a un ritmo vertiginoso. Hemos invertido 10 años en estar donde estamos, con el producto que tenemos para las empresas de todos los tamaños y sectores.

Acabamos de cerrar un potente acuerdo con una consultora americana y ya estamos en España y Latinoamérica. Por el momento: sigamos la estrategia, que ojalá nos de muchos más premios como el que es objeto de esta entrevista.