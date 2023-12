Nuevos datos apuntan a la llegada de las pantallas plegables a productos de Apple

Samsung está trabajando arduamente para fortalecer sus capacidades tecnológicas en previsión del lanzamiento de los primeros productos plegables de Apple. La noticia proviene de The Elec, que informa que la compañía coreana está integrando la experiencia adquirida desde 2019 en la fabricación de dispositivos plegables para anticiparse a la incursión de la firma de Cupertino en este mercado.

Los informes indican que Samsung Display -y también LG Display- ya están inmersos en proyectos destinados a los productos plegables de Apple, con paneles que alcanzan dimensiones de hasta 20,25 pulgadas (por lo que no es descabellado pensar en los iPad, claro). Sin embargo, no está claro si el tamaño del panel se relaciona con un producto específico o con un proceso de producción de paneles.

Una llegada de Apple muy esperada

Desde hace varios años, Apple ha estado trabajando en tecnología de pantallas plegables, como lo demuestran múltiples patentes presentadas en este ámbito. Rumores que circulaban en septiembre de 2020 sugerían que Samsung estaba suministrando muestras de pantallas plegables para un futuro iPhone de este tipo.

Unsplash

En 2021, Bloomberg afirmó que Apple había comenzado trabajos preliminares en un iPhone con una pantalla plegable, pero aún no se comprometía a lanzar un dispositivo de este tipo en ese momento. Durante ese año, el desarrollo no había avanzado más allá de la pantalla, y la compañía desarrolladora de los iPhone aún no contaba con prototipos completos de un teléfono plegable.

El analista de Apple, Ming-Chi Kuo dejó claro que Apple presentaría un iPhone plegable en 2024, pero en 2022 revisó su predicción y dijo que es poco probable que Apple revele un iPhone plegable hasta 2025 o posterior.

Buenas noticias para Samsung y LG

Este es un paso de Apple es positivo para los fabricantes de paneles coreanos, ya que les permitiría posicionarse como actores clave en la cadena de suministro de tecnología plegable de forma global. La colaboración entre estas empresas representa una convergencia de habilidades y conocimientos técnicos, lo que podría impulsar aún más la innovación en el ámbito de las pantallas plegables.

Unsplash

A medida que la competencia en el mercado de dispositivos plegables se intensifica, la asociación entre estas gigantes tecnológicas indica un cambio significativo en la dinámica de la industria. La capacidad de Samsung y LG para compartir su experiencia en la fabricación de dispositivos plegables podría acelerar el desarrollo y la adopción de esta tecnología, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de la llegada de una gama de Apple con paneles de este tipo… lo que fomentaría la competencia en este segmento, así como su consolidación definitiva.