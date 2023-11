Cómo personalizar el tono de las notificaciones en un iPhone

El iPhone de Apple es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar. Un producto fuera de toda duda y que presume no solo de un diseño exquisito, sino que su hardware garantiza la mejor experiencia de usuario. Además, la próxima actualización de iOS traerá una de las funciones más esperadas.

Como te hemos dicho, el iPhone es un teléfono muy completo, pero tenía un problema con las notificaciones. No, no hablamos de fallos en el envío y recepción de mensajes y demás, sino de su tono.

Hasta ahora, Apple no permitía cambiar el tono de notificación en el iPhone. Una cosa realmente extraña por parte de la firma con sede en Cupertino. Pues traemos buenas noticias, porque iOS 17.2 contará con la posibilidad de cambiar el sonido de las alertas en el iPhone.

Cambia el sonido de las notificaciones en tu iPhone paso a paso

Lo cierto es que es muy extraño que Apple no quisiera permitir la personalización de notificaciones. O no, porque la compañía, en su línea habitual de exclusividad, no ha querido que nadie pueda poner un tono diferente al característico sonido de los iPhone.

Y ojo, que ahora Apple no solo te va a permitir cambiar el sonido de las alertas en tu teléfono cuando recibes notificaciones, sino que también crear patrones de vibración personalizados para que puedas darle un toque único y reconocer cuándo es una persona en particular.

Eso sí, de momento solo están disponibles para usuarios de la Beta pública de iOS 17.2, exactamente la versión Beta 4. Así que, si formas parte de este programa, que sepas que ya puedes cambiar el sonido de las notificaciones en tu iPhone

Ten en cuenta que, si no formas parte de este programa, deberás esperar a que llegue iOS 17.2. Seguramente aterrizará en las próximas semanas, por lo que es cuestión de tener paciencia. En el caso de que formes parte del programa beta, que sepas que la última versión ya cuenta con esta opción.

Para ello, deberás irte al menú de Ajustes e ir a la sección Sonidos y vibraciones. Ahora, hay una nueva opción llamada Default Alerts. Pulsa en ella para elegir el sonido que quieras para las notificaciones, además de poder elegir la vibración.

Solo tienes que ir a Sonidos y Vibraciones, presionar en Vibración y darle a Crear nueva vibración. Ahora solo has de seguir los pasos indicados para personalizar el tipo de vibración y su duración. ¡Más fácil, imposible!