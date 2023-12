Google Podcasts ya tiene su herramienta de migración ante su inminente adiós

En un anuncio que no gustó a muchos en el mes de septiembre, Google reveló sus planes de retirar su servicio Podcasts para trasladar los podcasts a YouTube Music. Con esta acción a la vuelta de la esquina – se ejecutará en abril de 2024-, se ha conocido algo que se esperaba por parte de los usuarios: el lanzamiento oficial de una herramienta para facilitar esta transición.

El caso es que la compañía de Mountain View ha presentado oficialmente una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a migrar sus programas de Google Podcasts a YouTube Music -o cualquier otra aplicación de podcasts-. Esta nueva herramienta de migración, según el comunicado de la firma, simplificará el proceso de transferir sus suscripciones de podcasts a YouTube Music.

Esta opción, además, permite que los usuarios trasladen fácilmente sus podcasts favoritos de Google Podcasts a YouTube Music o exportarlos como archivos OPML, un formato compatible con varias aplicaciones de podcasts.

Google

Detalles de la herramienta de Google

La herramienta estará disponible a través de un banner en la aplicación Google Podcasts en las próximas semanas (las regiones se van activando de forma gradual), proporcionando instrucciones detalladas para llevar a cabo la transición. Además, se pueden consultar las instrucciones paso a paso aquí para entender cómo utilizar la herramienta una vez que aparezca en la aplicación. Como ya se indicó, también puedes añadir todos tus programas favoritos a YouTube Music, incluso aquellos que no están actualmente disponibles en la plataforma, utilizando el feed RSS de los programas.

Para incentivar a los usuarios a realizar la transición, Google destaca que ha mejorado la experiencia de escucha de podcasts en YouTube Music durante el último año y ahora alberga varios podcasts populares, como "New Heights with Jason and Travis Kelce" y "Bailey Sarian’s Murder, Mystery & Makeup". Desde el punto de vista de los creadores, la migración promete acceso a la amplia audiencia de YouTube y nuevas herramientas avanzadas de creación y análisis.

Unsplash

Fin de la app Podcasts

Aunque Google Podcasts permanecerá activo en la mayoría de las regiones hasta marzo de 2024, la aplicación se descontinuará oficialmente a partir de abril. Sin embargo, los usuarios del servicio del que estamos hablando tendrán hasta julio de 2024 para migrar o exportar sus suscripciones, brindando un periodo extendido para realizar la transición sin apuros. De esta forma, se añade un colchón de tiempo para que nadie pierda suscripciones que son importantes y de las que se desea perder el historial de escuchas, por poner un ejemplo.