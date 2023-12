Cómo saber qué teléfono Android tienes y sus características más importantes

Descargar una aplicación y no poderla utilizar al descubrir que no es compatible con tu teléfono Android, puede ser una experiencia frustrante. Evitar esta situación es posible si compruebas antes de nada las especificaciones de tu dispositivo. Si no estás seguro de cómo hacerlo, te vamos a indicar cómo conseguirlo de forma sencilla.

¿Cómo Verificar la Versión de Android?

Saber la versión de Android en tu dispositivo es crucial para asegurarte de que las aplicaciones sean compatibles. Sigue estos pasos para verificar tu versión de Android:

Abre los ajustes: Toca el ícono de "Configuración" en tu pantalla de inicio o desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y selecciona el ícono de engranaje.

Selecciona la opción adecuada: Busca la opción "Acerca del Teléfono" o "Acerca del Dispositivo" en el menú de Configuración y pulsa en ella.

Encuentra la información: En la pantalla "Acerca del Teléfono", busca la sección que indica "Versión de Android". Aquí, verás el número de versión correspondiente y, por lo tanto, tienes ya a mano la información que necesitas.

Otros datos de tu dispositivo que son importantes

Además de la versión de Android, hay otras características del sistema que puedes verificar para obtener información detallada sobre tu dispositivo. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave:

Procesador (CPU): Identificar el procesador de tu dispositivo puede ser útil para saber su potencia y rendimiento. Puedes utilizar aplicaciones como "CPU-Z" para obtener esta información. RAM (Memoria): Conocer la cantidad de memoria RAM en tu dispositivo es esencial, especialmente al ejecutar aplicaciones intensivas. Aplicaciones como "Device Info" muestran esta información en la pantalla principal. Cámara: Si deseas obtener detalles sobre la cámara de tu teléfono, como la resolución y las características, algunas aplicaciones proporcionan esta información. Batería: Verificar el estado de tu batería y su salud es fundamental para un rendimiento óptimo. Puedes encontrar esta información en la Configuración del dispositivo o mediante aplicaciones especializadas. Sensores: Algunas aplicaciones, como "Device Info" mencionada anteriormente, permiten realizar pruebas en los sensores de tu dispositivo, como el sensor de luz, acelerómetro o Bluetooth.

Aplicaciones que son útiles para saber esto

Existen varias aplicaciones gratuitas que facilitan la verificación de información detallada del sistema en tu dispositivo Android. Algunas de las más recomendadas incluyen:

Device Info : Esta aplicación ofrece una visión general completa de la información del sistema, incluida la versión de Android, especificaciones de hardware y más. También permite realizar pruebas en los sensores del dispositivo.

Inware : Similar a Device Info, Inware proporciona detalles exhaustivos sobre la versión de Android y las especificaciones del dispositivo, ofreciendo una interfaz fácil de usar.

Similar a Device Info, Inware proporciona detalles exhaustivos sobre la versión de Android y las especificaciones del dispositivo, ofreciendo una interfaz fácil de usar. CPU-Z: Especializada en detalles del procesador, CPU-Z es ideal para obtener información específica sobre la CPU de tu dispositivo.

Con todas ellas, una vez que las instales en tu equipo con Android, podrás conocer de forma detallada la inmensa mayoría de los componentes hardware que tiene este.