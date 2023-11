Cómo desactivar los anuncios automáticos a pantalla completa en los Fire TV

Amazon ha comenzado a reproducir automáticamente vídeos publicitarios en los reproductores multimedia de su gama Fire TV. Estos se activan tan pronto como las personas encienden el dispositivo de transmisión de medios, incluso cuando el producto está en un estado inactivo. Y la opción se ha desplegado de forma global, ya que por ejemplo en España esto ya es así para muchos (podemos dar fe nosotros de ello).

Quejas por la decisión...

Evidentemente, esto es algo que no les ha gustado a muchos usuarios, un ejemplo son los que se estén quejando en Reddit. Estos están bastante molestos por el cambio, porque afecta de manera significativa la experiencia del usuario del producto debido a que no es exactamente igual de buena que antes de la activación de la función. A otros les da un poco lo mismo, ya que los vídeos no son los más intrusivos que se han visto hasta la fecha.

Según los informes que se conocen hasta el momento, el dispositivo de transmisión de medios comienza a reproducir automáticamente videos publicitarios sin ninguna intervención por parte de los usuarios -lo que es precisamente lo que más enfada a algunos-, convirtiendo así sus televisores en vallas publicitarias de forma inesperada. Considerando que el último cambio llegó sin ninguna actualización en el firmware de Fire TV, parece que Amazon lo implementó como una actualización en el servidor.

SmartLife

Lo que tienes que hacer para evitar esto en los Fire TV

Afortunadamente, existe una forma de evitar que los Fire TV reproduzca automáticamente videos publicitarios al encender el producto y cuando está en estado inactivo. De esta forma, no tienes que aguantar una promoción que no te apetezca soportar -y perderás tiempo alguno para ver tus contenidos favoritos-.

¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues una vez que tienes encendido el reproductor, ve a la Configuración del dispositivo y, allí, selecciona la opción Preferencias. Entras entonces en un nuevo menú en el que tienes las opciones que tienes que utilizar para olvidarte de los anuncios de los que hablamos.

SmartLife

Lo siguiente que tienes que hacer es acceder al apartado llamado Contenido destacado y, allí, busca una opción que se llama Reproducción automática (para audio y video) y los Anuncios Personalizados. Desactívala y, en principio, las promociones ya no aparecerán de nuevo. Eso sí, las previsualizaciones de contenidos también pararán, pero es posible que te valga la pena que ocurra esto.

SmartLife

A principios de este mes, se informó que Amazon planea aumentar la cantidad de anuncios en los productos Fire TV para aumentar los ingresos por software (en un movimiento que es bastante lógico). El último cambio en los anuncios en sus reproductores parece ser el resultado directo de ese plan. No solo Amazon reproduce automáticamente videos publicitarios en sus dispositivos de transmisión de medios. Recientemente, Google y Roku también han comenzado a hacer lo mismo.