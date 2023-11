Esta es la forma más sencilla para que tu teléfono Xiaomi arranque más rápido

Los teléfonos móviles se han convertido en extensiones esenciales de nosotros mismos, por lo que es más necesario que nunca que ofrezcan un rendimiento adecuado. Con ellos, se realizan acciones como la de comunicarnos con otros hasta trabajar y entretenernos. El caso es que si tienes un modelo de Xiaomi, puedes optimizar su arranque para que sea más rápido de una forma mucho más sencilla de lo que se puede pensar.

Para lograr esto, no es necesario instalar nada en el smartphone de Xiaomi o realizar un proceso complejo que ponga en riesgo la estabilidad y funcionamiento del equipo. Por suerte, la personalización MIUI que incluyen estos móviles existe un apartado bastante desconocido que permite conseguir esto sin complicación alguna.

Así mejoras la velocidad de inicio de tu teléfono Xiaomi

Básicamente, lo que se consigue al realizar las modificaciones que vamos a mostrar es controlar las aplicaciones que se inician cuando arranca el teléfono, por lo que se consumen menos recursos en el proceso, lo que impacta de forma positiva en la rapidez para completar el proceso. Evidentemente, hay que ser cuidadoso a la hora de seleccionar las que se desactivan, pero no se puede elegir algo que haga que el sistema operativo no funcione correctamente. Por lo tanto, realizar pruebas no supone problema alguno.

Unsplash

Lo que tienes que hacer en tu terminal Xiaomi para comprobar las apps que se inician automáticamente, es lo siguiente:

Abre la configuración de tu teléfono Xiaomi de forma habitual (por ejemplo, pulsando en el icono con forma de engranaje que tienes en la lista de aplicaciones). En el listado que ves en la pantalla encuentra el apartado Aplicaciones y entra en él. Ahora, de todas las opciones que ves debes dar uso a Permisos. Pulsa en Inicio automático y, aquí, encontrarás una lista de todas las aplicaciones instaladas en tu dispositivo. Desactiva las aplicaciones que prefieras que no inicien automáticamente (mediante el uso del dializador que hay en la parte derecha).

SmarLife

Puedes realizar esta acción de manera individual o desactivarlas todas de una vez utilizando la opción Desactivar todo que hay en la pantalla de tu teléfono -esto también funciona con los tablets de Xiaomi-.

Consejos para mejorar el inicio de un Xiaomi

Además de desactivar las aplicaciones que se inician automáticamente, hay otros consejos que puedes implementar para acelerar el proceso de arranque de tu equipo: