¿Tu teléfono Huawei te avisa de que la app de Google tiene un virus? Tranquilo, es un error puntual

Mi mujer tiene un teléfono Huawei P30 Pro del que está enamorada. Un gran terminal con un apartado fotográfico a la altura, pese a que ya tenga unos años en el mercado. Y ayer le saltó una notificación muy extraña en la que el teléfono avisaba que la app de Google contenía un virus.

Lo cierto es que no caí en hacer una captura de pantalla, ya que me preocupó bastante que pudiera haberse descargado algo que no debía. Mi mujer es de probar todos los jueguecitos de Google Play. Y con la de virus que pupulan en la tienda de aplicaciones de Google, me temía lo peor.

Nada más lejos de la realidad. Estuve revisando las apps descargadas y no había nada raro. Le borré un par de juegos por si acaso, ya que me extrañaba mucho la notificación. Hasta que surcando los foros de Reddit, he visto que no era la única.

Tu teléfono Huawei no tiene el "virus de Google

Como he dicho antes, no pude hacer una captura de pantalla del aviso, pero en los foros de Reddit varios usuarios han publicado el mensaje que recibió mi mujer, aunque en este caso en inglés. En él vemos una notificación que dice "Amenaza a la seguridad. Google parece estar afectado. Se recomienda la desinstalación inmediata". Tranquilo, que como te he dicho, no es real.

Por lo que parece, hay un error que hace que Huawei enumere la app de Google como un virus TrojanSMS-PA. Hablamos de un peligroso troyano capaz de tomar el control sobre un dispositivo. Y además, su objetivo es acceder a tu cuenta bancaria, por lo que es un problema grave. Pero en este caso, irreal.

Según he podido ver, parece que afecta a teléfonos Huawei P30 Series, por lo que un Huawei P30, P30 Lite o P30 Pro puede recibir este mensaje, aunque seguramente otros modelos de la marca estén sufriendo el mismo error.

Evidentemente, Huawei no lo está haciendo a propósito, si no que es un error que hace que algunos teléfonos de la firma consideren la app de Google como una amenaza de seguridad. Así que lo más probable es que en los próximos días solucionen este curioso fallo.

Mientras tanto, en el caso de que recibas una notificación en tu teléfono Huawei diciendo que la app de Google está infectada, haz como yo y revisa que no haya una app maliciosa, pero ten claro que la aplicación de Google está limpia de troyanos y malware.