El OnePlus Open tiene una inesperada sorpresa, y tiene que ver con los stylus

El OnePlus Open es el primer dispositivo plegable que ha lanzado al mercado esta marca asiática, y es un modelo que se puede conseguir ya en España. Es un excelente teléfono inteligente que, además, compite de tú a tú con el resto de los modelos que existen actualmente con este tipo de panel que se dobla. Pero lo que hace aún más destacado a este dispositivo es que ofrece soporte para un lápiz óptico (stylus) que poco o nada tiene que envidiar a lo que ofrece el Samsung Galaxy Z Fold.

En la configuración del OnePlus Open, se incluye una opción para activar el uso de un lápiz óptico en el caso de que así lo necesite el usuario. El lugar en concreto se encuentra al final de esta ruta en los Ajustes del teléfono plegable del que hablamos: Configuración > Configuración Adicional > Lápiz óptico. Sin embargo, al hacer pulsar en esta opción, no se muestra nada, ya que no se encuentra conectado ningún lápiz óptico… lo que puede hacer que pienses que la función no está operativa, cuando no es así.

Una opción que es muy útil para el OnePlus Open

En la presentación del terminal no se prestó especial atención a lo que decimos y, tanto es así, que en la habitual guía para realizar pruebas que suministran los diferentes fabricantes no se indica nada al respecto. Pero la opción de utilizar un stylus con el OnePlus del que hablamos está ahí. Por lo tanto, la presencia de esta posibilidad se pensaba que era incluso un error o código residual de las tabletas de la compañía, que sí admiten el uso de un lápiz óptico externo.

OnePlus

Sin embargo, resulta que el OnePlus Open sí admite el uso de un lápiz óptico, como descubrió el usuario de Reddit Rashed341. De esta forma, el terminal es compatible con el OPPO Pen, un accesorio diseñado para el Find N2, y que tiene un funcionamiento de lo más efectivo.

Un uso que es avanzado

Uno de los buenos detalles respecto al uso del lápiz óptico del que hablamos, es que resulta completamente funcional en ambas de sus pantallas del teléfono plegable, como menciona un director de producto de OPPO en una entrevista. Sin embargo, la compañía eligió no mencionarlo en su evento de lanzamiento de OnePlus debido a limitaciones de tiempo en el escenario… o al menos eso se indica.

OnePlus

Esta revelación es sorprendente. El soporte para un lápiz óptico en un dispositivo plegable es un gran avance, y tenerlo disponible en ambas pantallas lo hace aún más útil. La compatibilidad con el S Pen es una de las ventajas distintivas del Samsung Galaxy Z Fold frente a la competencia, pero esta no está perdiendo el tiempo precisamente. Pero dado que el OnePlus Open también admite el uso de un stylus, deja al modelo de la compañía coreana con solo dos ventajas: la carga inalámbrica y la protección frente al agua IP68.