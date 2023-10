Algunos usuarios están sufriendo un fallo en la pantalla del Pixel 8 Pro

Los nuevos Pixel 8 ya están aquí y el trabajo realizado por parte de Google ha sido impecable. Los Pixel 8 y Pixel 8 Pro son dos dispositivos muy solventes y que, tanto a nivel estético como técnico, cumplen de sobra. Además, su política de actualizaciones de 7 años garantizados es un gran valor a tener en cuenta.

Pero, como sucede con cualquier lanzamiento, a veces hay problemas. Y se han detectado una serie de unidades del Pixel 8 Pro con la pantalla defectuosa. O esto es lo que se desprende del artículo publicado por los compañeros de Phone Arena y en el que se hacen eco de un problema en la pantalla del Pixel 8 Pro que está afectando a algunos usuarios.

¿La pantalla de tu Pixel 8 Pro no se ve bien? No eres el único

Por lo que parece, algunos usuarios están sufriendo un problema en la pantalla del Pixel 8 Pro relacionado con la tonalidad. Según indican, el panel ha adquirido un tono rosado o amarillo en lugar de blanco.

Curiosamente, esto sucede tan solo en la pantalla de bloqueo, y solo funciona cuando la configuración de pantalla Siempre encendida está habilitada. Cuando has desbloqueado la pantalla, el problema se soluciona al desbloquear el terminal, pero no deja de ser molesto, más en un modelo de gama alta como el Pixel 8 Pro.

No está claro si es un problema de hardware o de software, pero los usuarios que sufren este fallo en la pantalla del Pixel 8 Pro indican que tienen unidades con la versión estable de Android 14 y Android 14 QPR1 beta,

Aunque dicen que el problema podría ser la tasa de refresco variable, por lo que sería un problema de hardware. El Pixel 8 Pro que usa tecnología LTPO para reducir la frecuencia de actualización de 120 Hz. Y si cae a 1 Hz de frecuencia (Con el modo pantalla siempre encendida activado), aparecen estos tintes rosados y amarillos.

Esto es una teoría, pero tiene bastante sentido. Así que si tienes un teléfono Pixel y tienes este problema podría no tener solución este fallo en la pantalla. Por lo que, si estás sufriendo este problema, lo mejor que puedes hacer es pedir un reemplazo de tu Pixel 8 Pro. De todas formas, como es un fallo que solo sucede en el modo Always On Screen, Puedes ver si deshabilitar este modo yendo a Configuración > Pantalla > Pantalla de bloqueo y desactivando Mostrar siempre la hora y la información.