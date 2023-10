Más de 40.000 portales de empresa están en peligro. Y la culpa la tiene su contraseña

La ciberseguridad se ha convertido en una asignatura pendiente para miles de empresas que todavía no se han dado cuenta de los riesgos que hay en Internet. No hay semana en la que no advirtamos sobre un nuevo malware o intento de estafa.

Un problema cada vez más serio y que la única solución está en la prevención. Todas las medidas que se tomen para evitar un ataque informático son buenas. El problema es que más de 40.000 empresas ni se preocupan por las contraseñas.

Al punto de que, tal y como informan desde ADLSZone, el portal de más de 40.000 empresas están en peligro de ser hackeados. ¿La razón? Utilizan la contraseña admin para acceder al sistema. No es broma.

Más de 40.000 empresas utilizan admin como contraseña de acceso a sus portales

Según han informado en el citado medio, investigadores de seguridad descubrieron que los administradores de TI están utilizando decenas de miles de contraseñas muy débiles como acceso a los portales de empresa.

Para ello se analizaron más de 1,8 millones de credenciales de administrador. en las que descubrieron que en más de 40.000 empresas la contraseña de acceso a su portal era admin, por lo que cualquiera podría haber accedido sin problema.

En segundo lugar tenemos otro habitual “123456” seguido de “12345678” y “1234”. No podíamos olvidarnos de la clásica “password” que queda en un nada meritorio quinto lugar. Ver para creer.

Aunque los datos recopilados no eran plenamente legibles, ya que tienen todo tipo de protecciones ante robo de información, los investigadores dicen que "la mayoría de las contraseñas de nuestra lista podrían haberse adivinado fácilmente en un ataque de adivinación de contraseñas bastante poco sofisticado".

Vamos, que de seguras no tienen nada. Además, cabe recordar que un portal de administración podría proporcionar acceso relacionado con la configuración, las cuentas y los ajustes de seguridad entre otras opciones de acceso, pudiendo ver datos de clientes y pedidos y mucho más.

Está claro que muchas empresas siguen sin darle ningún tipo de importancia a la seguridad informática, porque tener unas contraseñas tan débiles para acceder a un portal de acceso a la administración no tiene sentido alguno.

Más, teniendo en cuenta que a día de hoy existen todo tipo de herramientas con las que protegernos, incluyendo generadores de contraseñas que nos pueden evitar más de un molesto dolor de cabeza. Así que, si trabajas en administración de sistemas, revisa tu contraseña de acceso para verificar que está a la altura y evitar males innecesarios