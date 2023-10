Las videollamadas de Google Meets se verán mejor que nunca tras su nueva actualización

Google Meet se ha posicionado como uno de los mejores servicios de videollamadas. La llegada de la pandemia marcó un antes y un después, con millones de personas confinadas en sus casas. Y las conferencias en vídeo se convirtieron en la mejor herramienta para trabajar o ver a nuestros amigos, familiares y otros seres queridos.

Y Google no quiso perder su trozo del pastel, por lo que la plataforma de videollamadas no para de recibir mejoras. Ahora, acaban de anunciar la posibilidad de hacer llamadas grupales en resolución Full HD (1080p).

Hace unos meses la firma anunció la llegada de las llamadas en resolución 1080p para que podamos hacer videollamadas individuales en la mejor calidad. Así que el paso más evidente sería mejorar las llamadas grupales. Justo lo que ha hecho Google.

Las videollamadas grupales de Meet se verán mejor, si pagas una suscripción

De esta manera, a través de un comunicado de prensa, Google ha anunciado que está habilitando la posibilidad de transmitir videollamadas en cámaras web con calidad de 1080p durante llamadas grupales para suscriptores de Workspace.

Sí, esta es la mala noticia: de momento, la nueva función para hacer videollamadas grupales en Full HD solo estará disponible para suscriptores de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade y Workspace Individual.

De esta manera, los usuarios que no tengan una cuenta de pago o utilicen la individual no podrán acceder a este servicio, por lo menos de momento. Así que, si tienes una de las cuentas mencionadas anteriormente y vas a hacer una videollamada con tres o más participantes, vas a poder disfrutar de resolución en Full HD siempre y cuando la webcam de tu ordenador cumpla con los requisitos.

Además, la resolución de 1080p está desactivada de forma predeterminada: a los usuarios con cámaras de 1080p se les pedirá que activen la opción de resolución más alta antes de ingresar a la reunión, o se puede activar o desactivar a través del menú de configuración.

Para ello, tan solo deberías ir a Configuración > Video en la web, y Google Meet ajustará automáticamente la calidad si el ancho de banda de la red es limitado. Respecto a la posibilidad de hacer videollamadas grupales en Full HD para usuarios normales, de momento Google no ha concretado nada, y todo apunta a que, si llega alguna vez, tardará unos cuantos meses. Habrá que tener paciencia...