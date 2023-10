Samsung preparar su primer portátil con pantalla plegable con una muy buena noticia

Samsung ya trabaja en la llegada de su propio portátil con pantalla plegable. Y, por lo que se ha conocido, existe la posibilidad de utilizar un diseño de bisagra en forma de gota de agua para su primer portátil plegable, conocido como el Flex Note. De ser así, sería una excelente noticia, ya que es un elemento probado y que ofrece un funcionamiento de muy buena calidad.

Por lo tanto, el nuevo equipo de Samsung contaría con uno de los elementos diferenciales de los últimos modelos de teléfonos plegables de la marca, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 -que también utilizan este tipo de bisagra-. Una decisión que permitiría a la firma unificar su gama de producto con paneles que se pueden doblar.

Una bisagra de Samsung que ofrece un gran funcionamiento

El diseño de bisagra en forma de gota de agua tiene ventajas importantes, ya que reduce el grosor del dispositivo, disminuye la visibilidad del pliegue de la pantalla y permite que las dos partes del dispositivo plegable se cierren sin dejar espacio entre ellas. Desde un punto de vista técnico y de costes, tiene sentido que Samsung considere esta bisagra para el Flex Note.

Sin embargo, existen opiniones que van contra la información que se ha conocido y de la que estamos hablando. Así, algunos analistas sugieren que la marca podría mantener su diseño de bisagra en forma de U para esta categoría de dispositivos con un objetivo claro: ofrecer ordenadores portátiles plegables con un precio ajustado, algo que es posible que sea bien recibido por parte de los usuarios.

Además, existen otros argumentos en contra de la bisagra en forma de gota de agua: alguno son la posibilidad de que aumente el peso del dispositivo y, también, que un pliegue menos visible no sea una prioridad para un portátil, a diferencia de lo que ocurre en un teléfono plegable.

Más cosas respecto al portátil del que hablamos

El lanzamiento del Flex Note podría tener lugar el próximo año, aunque Samsung podría no tener prisa en completar este proyecto debido a las condiciones desfavorables del mercado. Se cree que el portátil podría llegar como muy temprano en la segunda mitad de 2024, pero no es descartable que finalmente la compañía coreana se decidiera por 2025 según evolucione el mercado de los ordenadores -que ahora mismo no está en su mejor momento-.

Es importante destacar que la idea del Flex Note no se basa en meras marcas registradas o solicitudes de patentes vagas. Samsung ya ha demostrado un prototipo del equipo en eventos pasados, como el CES 2022 y el MWC 2023. Este portátil plegable tiene una pantalla de 13 pulgadas que se puede transformar en 17 cuando se despliega, lo que promete una experiencia única.

En resumen, Samsung está explorando la posibilidad de utilizar una bisagra en forma de gota de agua para su portátil plegable Flex Note, inspirándose en el diseño de sus últimos teléfonos plegables. Aunque aún no se ha confirmado definitivamente, esta elección podría tener ventajas técnicas significativas.