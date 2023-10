Un vídeo muestra con todo lujo de detalle cómo es el interior del Tesla Cybertruck

Un breve vídeo se ha publicado mostrando el mejor repaso hasta el momento del interior del Tesla Cybertruck, incluyendo un vistazo a la interfaz principal del automóvil en acción. A medida que se acerca la producción, se van conociendo más detalles de este vehículo que, cuando menos, tiene un diseño muy llamativo.

Hasta ahora, las vistas del interior en su mayoría han consistido en vídeos mientras el Cybertruck no está en funcionamiento (por ejemplo, estacionado en un evento de exhibición o después de chocar en una zanja), o del evento original de presentación. Pues bien, ahora existe una grabación del interior del Cybertruck en pleno funcionamiento.

Un vídeo del Tesla Cybertruck que es llamativo

En su mayoría, se aprecia una rápida visión de varias partes del automóvil que no habíamos visto antes, especialmente la interfaz. El coche comienza con la cámara de retroceso activada, mostrando cámaras traseras y laterales. Todavía no hay una cámara de visión completa, algo que muchos otros automóviles tienen, pero que Tesla aún no ofrece.

Luego, se ve la interacción con el mapa de la consola, mostrando que responde de manera bastante suave, como cabría esperar. Según el GPS del mapa, el automóvil parece estar estacionado en o cerca de un lote de subastas de automóviles Manheim fuera de Columbus, Ohio, lo cual es... un lugar extraño para que un vehículo de alto perfil aún no lanzado esté estacionado (completo con advertencias de "servicio requerido" para el piloto automático y los sistemas de restricción de seguridad).

La interfaz está delimitada de manera similar a la de otros vehículos de Tesla, con el mapa a la derecha y la pantalla del vehículo a la izquierda, aunque la separación entre ambos es una línea borrosa en lugar de una sólida.

Otros detalles de la grabación

El Tesla Cybertruck muestra un 84% de carga en la batería, pero lamentablemente no se ve la autonomía restante, incluso cuando alguno de los pasajeros intenta mostrarla varias veces para ver qué podría decir. La pantalla también tiene un indicador de "deslizar para cambiar las marchas", al igual que otros Tesla nuevos que han eliminado la palanca de cambios. Y finalmente, como un divertido huevo de pascua, la cámara de respaldo tiene un diseño hexagonal. Lo cual... casi coincide con el diseño octogonal visible en el portavasos.

Avanzando por el resto del automóvil de Tesla, hay un área "de bandeja" entre los asientos delanteros, muy parecida a la que tenía el antiguo Model S. Tiene algunos cables y un documento ilegible en su interior. Encima de eso, la consola central tiene "portavasos cibernéticos" octogonales, como los que hemos visto en el asiento trasero, pero que son diferentes de los redondeados en el Cybertruck que Franz von Holzhausen llevó a una feria de automóviles en junio.

Finalmente, mirando hacia adelante, podemos ver el elemento de protección solar de dos etapas, que se parece en cierta medida a la del Model X.