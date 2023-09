Esto es todo lo que incluirá la cuenta Supremium de Spotify, ¿merecerá la pena?

Desde su anuncio inicial en 2021, el nivel Hi-Fi de Spotify ha estado en desarrollo, y según el último informe de junio, la compañía ha decidido renombrarlo como "Supremium". Sin embargo, de acuerdo con un reciente informe del usuario de Reddit Hypixely, Spotify finalmente se está preparando para lanzar su tan esperado nivel de suscripción lossless.

Qué ofrecerá exactamente esta nueva cuenta

Según el informe, Supremium ofrecerá música sin pérdida de 24 bits, un nivel de calidad de audio que Spotify afirma está libre de "retardos y demoras". Si bien esta característica por sí sola será un gran atractivo para muchos usuarios, la compañía también está introduciendo nuevas herramientas de mezcla que organizarán listas de reproducción según las pulsaciones por minuto -junto con una nueva función que puede clasificar las listas de reproducción según sus opciones para ser bailadas-.

Además, siguiendo la tendencia de la industria de utilizar la inteligencia artificial, Spotify presentará un nuevo compañero de IA que comprenderá las preferencias musicales y los estados de ánimo de los usuarios, ayudándolos a crear listas de reproducción perfectas para cualquier ocasión. Aparte, la nueva función de "soundcheck" proporcionará información sobre los hábitos y preferencias de los oyentes.

Rawpixel

Finalmente, Supremium se extenderá más allá de la música, ya que Spotify podría introducir también 30 horas de escucha mensual de audiolibros, posicionándose como una plataforma integral para el entretenimiento auditivo.

Competencia con, por ejemplo, Apple Music

Si bien el nuevo nivel Supremium parece ofrecer una gran cantidad de características, el precio de 19,99 dólares al mes (el cambio directo a euros es lo más lógico) está por ver que sea el adecuado. Esto se debe a que no solo este precio es significativamente más alto que el plan individual de 11 al mes del básico de Spotify… sino que también supera lo que hay que pagar por una oferta similar en sus competidores como Apple Music y Amazon Music -ambos ofrecen audio lossless como parte de sus planes existentes sin coste adicional-.

Rawpixel

"En Spotify, estamos constantemente creando e ideando para mejorar nuestra oferta de productos y brindar valor a los usuarios. Pero no comentamos sobre especulaciones en torno a posibles nuevas características y no tenemos nada nuevo que compartir en este momento", dijo un portavoz de Spotify en un comunicado a The Verge.

El próximo lanzamiento del nivel Supremium de Spotify es un paso adelante en la búsqueda de la compañía por brindar la mejor calidad de audio a sus usuarios. La música lossless de 24 bits promete una experiencia auditiva excepcionalmente rica y detallada, y las nuevas características de mezcla y recomendación respaldadas por inteligencia artificial prometen hacer que la experiencia sea aún más personalizada y atractiva. Pero, eso sí, el posible precio filtrado es un hándicap que está por ver que encaje en el mercado.