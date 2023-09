Apple lanzará una actualización para solucionar los problemas de radiación en el iPhone 12

La semana pasada nos hicimos eco de una noticia sorprendente: Francia iba a prohibir la venta del iPhone 12 debido a problemas de radiación. Un problema muy serio que provocó la paralización de ventas en dicho país. Y este problema iba a trasladarse a toda Europa.

Evidentemente, Apple no podía sufrir este daño en su imagen, así que ha puesto la maquinaria en marcha para atajar el problema lo antes posible. Y ahora acaban de confirmar en un comunicado que solucionarán los problemas de radiación del iPhone 12 a través de una actualización de software.

Qué ha pasado para que el iPhone 12 tenga este problema

Antes de continuar, cabe destacar que el iPhone 12, igual que cualquier otro producto a la venta en Europa, ha pasado los estrictos controles de radiación SAR establecidos por la Unión Europea.

Pero tras una actualización de software, el nivel de radiación que genera el iPhone 12 aumentó de forma ligera. Pero lo suficiente para superar los límites de la medición de radiación SAR de la UE.

Así que no hablamos de un problema de fábrica, sino de un fallo provocado por una actualización de software y que ha generado un aumento en los niveles de radiación. Y, como era de esperar, Apple ya ha tomado cartas en el asunto.

En unas declaraciones recogidas por Reuters, la compañía de la manzana mordida ha confirmado que solucionará este problema mediante una actualización de software. "Emitiremos una actualización de software para que los usuarios de Francia se adapten al protocolo utilizado por los reguladores franceses. Esperamos que el iPhone 12 siga estando disponible en Francia", dijo Apple en un comunicado. "Esto está relacionado con un protocolo de pruebas específico utilizado por los reguladores franceses y no con un problema de seguridad", ha añadido el fabricante.

Al principio Apple estaba en desacuerdo con la queja de Francia, afirmando que los iPhone 12 realmente operan con los límites establecidos. Pero la firma con sede en Cupertino sabe que Francia no va a cambiar de opinión, y este problema puede acabar aplicándose en toda Europa. Así que mejor solucionar este aumento en los niveles de radiación del iPhone 12 y olvidarse de problemas.

Respecto al lanzamiento de la correspondiente actualización que mejorará los niveles de radiación del iPhone 12, Apple no ha dicho una fecha exacta, pero viendo el nivel del problema, no tardarán mucho en lanzarla. ¿Y qué puedes hacer si tienes un iPhone 12? Pues utilizarlo con normalidad, porque realmente no es un tema que deba preocuparte en exceso.