Elon Musk tiene una idea con X que no te gustará: que sea un servicio exclusivo de pago

Desde que Elon Musk asumió el control de X (anteriormente Twitter) el año pasado, ha implementado cambios drásticos en la plataforma. Después de la introducción de la opción de pago premium llamada X Blue, parece que el magnate está planeando convertir a la plataforma en un servicio exclusivo por suscripción. Y, esto, no son precisamente buenas noticias.

Recientemente, Elon Musk se sentó a discutir con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (a través de Deadline), donde sugirió que cada usuario debería pagar una pequeña tarifa mensual para usar X. Eso sí, dejó claro que, por el momento, esta idea aún está en discusión y no existe por ahora una fecha para implementar el modelo de suscripción. Pero, al menos, es algo que se valora desde la compañía.

Algunos datos que ha dejado caer Elon Musk

Musk también mencionó que la suscripción, en el caso de implementarse, costará menos que la opción de pago X Blue que se ofrece actualmente como un beneficio para los usuarios y que incluye funciones adicionales, así como una marca de verificación verificada.

Unsplash

"Queremos que sea una pequeña cantidad de dinero. Es una discusión más larga, pero en mi opinión, esta es la única defensa contra vastos ejércitos de bots, porque a medida que la inteligencia artificial mejora cada vez más, es capaz de superar estas pruebas CAPTCHA mejor que los humanos". Así se expresó el conocido multimillonario… por lo que parece que no ven en X cómo acabar con esta lacra que existe en la red social sin imponer un pago mensual.

Musk cree que el modelo de suscripción exclusiva eliminará a los bots de la plataforma, ya que la inteligencia artificial se está volviendo lo suficientemente avanzada como para superar las pruebas CAPTCHA. En la misma discusión, Musk también abordó el problema de la libertad de expresión que ha sido motivo de preocupación en la plataforma.

"La libertad de expresión a veces significa que alguien a quien no le agradas está diciendo algo que no te gusta. Si no tienes eso, entonces no es libertad de expresión. Eso no significa que se deba promover algún tipo de negatividad, porque para la plataforma X, a menos que sea interesante, entretenido, atractivo, perderemos usuarios. La gente no querrá usar nuestro sistema si lo encuentra desagradable".

Unsplash

Un paso que muchos ven como inevitable

Musk ha estado trabajando para afrontar los diversos problemas que rodean a X desde su adquisición a finales del año pasado. La empresa enfrenta demandas de antiguos empleados; anunciantes que abandonan la plataforma; una brecha de seguridad que permitió que todos vieran los tweets de Twitter Circle; y múltiples interrupciones en el servicio. Ha sido un viaje complicado para el último experimento de Musk, y parece que la solución a estos males es que los usuarios paguen. Es lo que hay.