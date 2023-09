Ya era hora: los HomePod de Apple, al fin, integrarán el acceso a YouTube Music

YouTube Music podría estar disponible próximamente directamente en los altavoces inteligentes HomePod y el HomePod mini a través de la integración con Siri. Esto se ha descubierto por un código oculto visto en la aplicación de YouTube Music. Por lo tanto, algo que muchos usuarios deseaban está cerca de ser una realidad.

Los datos se han visto en una sección de la aplicación de YouTube Music, en la que existe una etiqueta denominada Conectar con el HomePod, lo que sugiere que la integración podría llegar en algún momento no muy lejano en el futuro. Apple ha brindado soporte a varios servicios de música de terceros en el HomePod durante los últimos años, lo que demuestra la posibilidad de utilizar Pandora, iHeartRadio, Deezer y TuneIn Radio.

Un avance en los soportes lento en los HomePod

A pesar de que Apple puso a disposición la función SiriKit Media en iOS 14, no son muchos los servicios de música aún no han adoptado esta opción -un ejemplo es que Spotify no la utiliza-, por lo que su alcance sigue siendo limitado. Con la función de reproducción directa, los usuarios pueden configurar un servicio de terceros como opción de música predeterminada, y cuando se le pida a Siri en los HomePod que reproduzca contenido, se reproducirá música desde el servicio seleccionado.

YouTube Music is working on adding HomePod support! pic.twitter.com/71KzB0UsZA — Aaron (@aaronp613) September 12, 2023

Añadir soporte para YouTube Music al conjunto de servicios que pueden reproducirse directamente en el HomePod hará que el servicio de transmisión sea más atractivo para los usuarios de Apple. El motivo es que esto abriría nuevas posibilidades para los amantes de la música que prefieren utilizar YouTube Music como su plataforma de elección.

Más opciones para los usuarios con la llegada de YouTube Music

Actualmente, la mayoría de los usuarios de HomePod se basan en Apple Music para sus necesidades de transmisión de música, ya que es la opción de música predeterminada en los dispositivos Apple. Sin embargo, la integración de YouTube Music podría ofrecer a los usuarios una alternativa interesante, especialmente si ya son suscriptores del servicio de transmisión de música de Google.

Una de las ventajas que podría ofrecer YouTube Music al ser parte de los HomePod es su extenso catálogo de música y la presencia de contenido de artistas que quizás no estén disponibles en otros servicios de música. Esta plataforma es conocida por ser un destino popular para artistas emergentes y músicos independientes, lo que podría atraer a un público más diverso y ofrecer una experiencia musical única.

En última instancia, la adición de YouTube Music al ecosistema HomePod podría beneficiar tanto a los usuarios de Apple como a Google. Apple podría ofrecer a sus usuarios una alternativa más amplia en términos de servicios de transmisión de música, mientras que Google podría aumentar la adopción de su plataforma de música entre los usuarios de Apple. Sin duda, la competencia en el mercado de la música en streaming es importante, por lo que tener la capacidad de ofrecer opciones variadas y características únicas se ha convertido en un factor clave para atraer y retener a los suscriptores.