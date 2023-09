HP lanza nuevos portátiles Pavilion de gran autonomía y pantalla OLED de resolución 2K

HP ha ampliado su línea de portátiles con el lanzamiento global de los modelos Pavilion Plus 14 y Pavilion Plus 16. Estos equipos de gama media destacan por su ligereza y pantallas de alta calidad, ya que utilizan paneles OLED y tiene una resolución de 2.8K. Esto es lo más importante que debes saber de cada uno de ellos.

HP Pavilion Plus 14

El HP Pavilion Plus 14 ofrece una selección de procesadores que va desde el Intel Core i5-12500H hasta el i7-12700H (hay una variante con hasta AMD Ryzen 7 7840H). Además, ofrece dos opciones gráficas, con Intel Iris Xe Graphics o la potente NVIDIA GeForce RTX 2050 LT GPU. La pantalla de 14 pulgadas está disponible en dos resoluciones diferentes: 2.2K (2.240 x 1 400) IPS o 2.8K (2.880 x 1.800) OLED.

HP

Este portátil puede configurarse con hasta 16 GB de RAM LPDDR5x-5200 y se adapta a las necesidades de almacenamiento con una capacidad máxima de 1 TB de SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2. La batería de tres celdas y 51 Wh garantiza una buena autonomía que supera las 10 horas sin problemas, y el peso de la laptop es de 1,44 kilos. El HP Pavilion Plus 14 se pone a la venta en tres colores: Space Blue, Pale Rose Gold y Natural Silver y con un precio que se sitúa en los 850 dólares el modelo más económico.

HP Pavilion Plus 16

Este portátil ofrece opciones para ofrecer un buen rendimiento como el uso de procesadores Intel Core de 13ª generación, incluyendo el i5-13500H o el i7-3700H. Las opciones gráficas incluyen Intel Iris Xe Graphics o la potente GPU discreta NVIDIA GeForce RTX 3050. Su pantalla es un panel de 16 pulgadas con resolución 2.5K WQXGA (2.650 x 1.600 píxeles) y una tasa de refresco de 120Hz.

Las opciones de memoria alcanzan los 16 GB de RAM LPDDR5x-5200, y también es posible configurarlo con hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2. La batería repite las tres celdas y carga de 51 Wh lo que promete una buena duración. y el peso del portátil es de 1,89 Kg. El HP Pavilion Plus 16 está disponible en las variantes de color Pale Gold y Natural Silver y comienza en los 999,99 dólares, por lo que tiene el aumento habitual por utilizar un panel más grande.

HP

Ambos modelos de HP incluyen el sistema operativo Windows 11 de Microsoft, por lo que no existen problemas en este apartado. En lo que tiene que ver con la conectividad, las opciones son amplias y no faltan desde WiFi 6E para acceder a Internet a alta velocidad, como el uso de varios puertos USB tipo C, lo que aporta una gran flexibilidad en el uso de los nuevos HP Pavilion Plus.