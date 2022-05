HP lanza nuevos portátiles Envy que nada tienen que envidar a los MacBook

Los equipos HP Envy son de los mejores que hay en el mercado, tanto es así que son capaces de plantar cara sin el más mínimo problema a los MacBook de Apple. Pues bien, el fabricante norteamericano ha anunciado la renovación de algunos de los modelos que son más llamativos de todos lo que tiene en el mercado y que, además, son convertibles (por lo que puede girar su pantalla para utilizarlos como si de un tablet se tratase).

Con sistema operativo Windows 11 como es normal en los modelos de HP, en lo que tiene que ver con la calidad de su fabricación, los Envy mantienen su buen hacer, ya que el metal está presente por todos los lados. Además, no le faltan tanto bisagras de excelente funcionamiento (y durabilidad) como un aspecto llamativo que seguro que convence a cualquiera. Importante destacar que estos modelos cuentan con una alta seguridad -un ejemplo es el uso de lectores de huellas-. Sus teclados y touchpad responden a la perfección.

Lo nuevo que ha presentado HP

Los dos modelos anunciados cubren todo tipo de necesidades, tanto por la potencia que ofrecen como por las dimensiones de sus pantallas, lo que significa que es complicado que no encuentres exactamente lo que necesitas si no valoras los modelos de Apple.

HP Spectre x360 16

Este es el equipo que cuenta con una pantalla más grande porque llega a las 16 pulgadas, ofreciendo este componente resolución 4K (es posible comprar modelos de menor resolución y, por lo tanto, precio). Con protección Gorilla Glass, su chasis de aluminio ofrece una excelente resistencia a las acciones del día a día.

En lo que tiene que ver con el hardware, hay que destacar que en el interior del equipo se cuenta con procesadores Intel Core Alder Lake, que son los más modernos del fabricante y que aseguran un excelente rendimiento -existirán diferentes opciones dependiendo de la potencia demandada por el usuario-. Aparte, su batería de 83W asegura más de diez horas de autonomía sin despeinarse y tiene carga rápida, lo que facilita mucho las cosas.

Con detalles tan llamativos como una gran conectividad, donde no falta WiFi6E; Bluetooth; USB tipo C; o lector de tarjetas de memoria, también ofrecen compatibilidad con el uso de stylus, ya que los paneles son táctiles. Su precio de salida es de 1.650 dólares, y con total seguridad llegarán al mercado español.

HP Spectre x360 13

Este es el hermano pequeño, pero no por prestaciones… Esto lo decimos debido a que su pantalla IPS es de 13 pulgadas (ojo, hay un modelo con panel OLED que es completamente diferencial). Con resolución de 3.000 x 2.000 píxeles, su calidad está fuera de toda duda. Su conectividad es prácticamente la misma que el modelo antes mencionado, y destaca que también dispone de puerto USB tipo A versión 3.2.

En lo que tiene que ver con el hardware también hay diferencias, ya que integra procesadores como por ejemplo los Intel Core i5-1235U y Core i7-1255U, donde podrás elegir una RAM que va desde los 8 a los 32 GB (y sin faltarle almacenamiento SSD, como ocurre con el convertible anterior). No le falta Windows 11 y su precio comienza desde los 1.250 dólares, algo que no está nada mal debido a que no le falta un sistema de sonido firmado por Bang & Olufsen y puerto para auriculares.