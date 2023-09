El gran sueño americano: abogados españoles que triunfan en EE UU

Después de que Julio Iglesias desembarcara en Miami en los Ochenta, muchos españoles han saltado el charco para conquistar Estados Unidos. Desde Antonio Banderas o Penélope Cruz en Hollywood, hasta el cocinero José Andrés en la Casa Blanca. Aunque menos conocidos por el gran público, algunos audaces abogados han logrado sacar adelante su propia firma en EE UU.

Es el caso de Xavier Ruiz, socio fundador de RC Law LLP. La joven boutique nacida en enero de 2017, con oficinas en Manhattan (Nueva York) y Miami, ha sido reconocida este año por el directorio Chambers and Partners como líder en la categoría de Corporate, M&A y Private Equity en el Estado de Florida. Ruiz se siente orgulloso: “Es muy poco frecuente que te incluyan es este ranking en la primera presentación de credenciales, máxime cuando las otras doce firmas que lo conforman son nacionales e internacionales, con miles de abogados muchas de ellas”.

José María Arrufat, socio fundador de Arrufat Gracia PLLC, bufete con oficinas en Nueva York, también ha conseguido abrirse camino en el mercado americano. El abogado llegó a la Gran Manzana con el cambio de milenio y abrió el despacho en 2005. La idea surgió al detectar que muchos clientes rechazaban las tarifas por horas y demandaban honorarios fijos “o de contingencia”. Frente a la burocracia interna de los grandes bufetes, cuenta Arrufat, “nuestro foco en mediana y pequeña empresa funcionó, después se ha ido expandiendo a otras áreas”.

Inicios

Ambos despachos son firmas estadounidenses con origen español. Xavier Ruiz y José María Arrufat tuvieron que estudiar un master en Derecho en EE UU (LLM) y presentarse al examen de admisión al colegio o Bar exam. Los trámites para obtener la licencia para ejercer derecho americano varían por Estado, pero exigen, en todo caso, superar con éxito el temido examen de entrada. La admisión y la licencia no se controlan por los Colegios de Abogados como el American Bar Association (ABA), sino por la judicatura de cada Estado. Por ejemplo, es posible para abogados sin licencia ser miembros de las asociaciones como el ABA el colegio de abogados del país. También es posible para letrados extranjeros obtener licencia de consultor, pero solo es válida para ejercer derecho foráneo.

Para Xavier Ruiz y José María Arrufat, dos almas emprendedoras, lanzarse a la aventura fue una decisión natural tras haber progresado en el despacho americano Hudson Russ LLP (Arrufat) y en las oficinas estadounidenses de Baker & McKenzie McKenzie y McDermott Will & Emery, entre otras firmas, a lo largo de una carrera en EE UU de más de 25 años (Ruiz). Enfocado en las transacciones, Ruiz cuenta que cuando abrió la boutique eran solo dos abogados, “ambos licenciados en derecho en universidades españolas y colegiados en Nueva York y Florida”. Ahora, seis años después, “somos 124 profesionales, la mayoría con base en Miami”. El abogado tiene el privilegio de ser miembro del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio España-EE UU en Nueva York, de la que fue su presidente ejecutivo (chairman of the board) durante cuatro años.

José María Arrufat se decantó inicialmente por el derecho de propiedad industrial e intelectual. “Tuve oportunidad de hacer unas prácticas con un juez federal en el Southern District of Manhattan y en la delegación de la OMPI ante la ONU”, recuerda. Tras graduarse, en 2003 se incorporó al departamento de propiedad industrial e intelectual de Viacom CBS, una empresa incluida en la lista Fortune 100, hasta que decidió montar el despacho.

La fórmula del éxito

Formalmente, explican, no hay muchas trabas administrativas, pero ambos abogados se han tenido que enfrentar a los retos propios de un mercado exigente y sofisticado. “El más importante es la dificultad para atraer talento, porque los sueldos son altísimos”, indica Ruiz. Los profesionales deben estar colegiados en Nueva York o Florida, “lo que nos limita en la contratación de candidatos muy competentes”, añade. El sistema de inmigración de EE UU puede resultar otro escollo, señala Arrufat, “y, por supuesto, el coste de los másteres, que exceden de los 70.000 dólares”.

Se valora el resultado. Para triunfar en EE UU, señala Ruiz, hay que tener “un producto diferencial, una estrategia sólida de desarrollo de negocio y una buena capacidad de ejecución”. Vivir el sueño americano, agrega Arrufat, requiere, además de resultados, de equilibrio personal para poder pasar tiempo con la familia.

Tendencias

Uno de los alicientes de ejercer derecho en EE UU, cuenta Xavier Ruiz, es que “está en constante evolución y, frecuentemente, marca tendencias”. La más reciente, coinciden los dos abogados, es la ola de la inteligencia artificial. Su uso, augura Arrufat, aumentará la productividad y el trabajo legal.

La tecnología es clave en un mundo tan complejo y competitivo. “Aparte de contar con abogados bilingües cualificados, necesitamos tener unas buenas bases de datos y de gestión de documentos, y herramientas adecuadas de investigación (hay que tener en cuenta que en EE.UU. hay 50 jurisdicciones, más la federal)”, explica Ruiz.