WhatsApp prepara una novedad para hacer mejores los estados y los avatares

En febrero de este año, WhatsApp introdujo una nueva función que permite a los usuarios reaccionar a un estado con emojis. Esta era una de las características más solicitadas desde el debut de las reacciones el año pasado en la aplicación de mensajería. Pues bien, ahora la compañía trabaja en una oferta de ampliar opciones al respecto.

Por lo que parece, WhatsApp ya está trabajando en otra posibilidad para que puedas expresar tu reacción a un estado de manera aún mucho más creativa. Y en ella interviene algo que existe en la aplicación desde no hace mucho tiempo: los avatares.

Por cierto, no es mala idea recordar que los estados son una forma de compartir actualizaciones rápidas con amigos y contactos en WhatsApp. Estas creaciones desaparecen en 24 horas y pueden incluir fotos, videos, GIF y texto. Al igual que tus conversaciones y llamadas individuales, tu estado de WhatsApp está protegido con encriptación de extremo a extremo.

Meta

La información llega desde la versión de prueba de WhatsApp

De acuerdo con la información proporcionada por WABetainfo, WhatsApp está trabajando en una función que te permitirá responder a las actualizaciones de estado utilizando avatares. La última iteración de prueba para Android (que es la 2.23.18.9), muestra que la aplicación propiedad de Meta planea implementar esta característica en una futura actualización de la aplicación. Y todo apunta a que la decisión es definitiva. Según la fuente, además, la función aún está en desarrollo y, a diferencia de la mayoría de las betas de WhatsApp, esta no parece estar disponible para todos los que utilizan esta versión de la app.

Cuando esta actualización finalmente se lance, por lo que se puede ver en la imagen que compartimos, se podrá reaccionar a las actualizaciones de estado, no solo con los ocho emojis disponibles actualmente. Además de estos, también con el mismo número de avatares. Estos permitirán expresar tus sensaciones sobre la publicación de alguien de una manera más personal, lo que podría ser una característica muy bien recibida por muchos.

Una opción de cara al futuro

Aún no está claro cuándo exactamente estará disponible esta nueva opción de reacciones de estado, pero considerando la historia de WhatsApp, es posible que no esté demasiado lejos en el futuro. La aplicación busca con las actualizaciones constantes que los más de dos mil millones de usuarios se mantengan activos en la plataforma. Un ejemplo es que, recientemente, la app comenzó a admitir vídeos en alta definición (HD), después de la introducción de fotos. Y eso no es todo: también se introdujo una nueva función que permite a los usuarios compartir la pantalla durante las videollamadas.