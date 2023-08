El Samsung Galaxy Tab A9 está cada vez más cerca, así será este tablet barato

La línea de tablets de la conocida compañía coreana está a punto de recibir un nuevo miembro, el Samsung Galaxy Tab A9. Por lo tanto, todo hace pensar que este será un modelo económico que tiene la intención de competir en el segmento de entrada de este tipo de dispositivos. Eso sí, lo antes mencionado no hará que este sea un modelo de mala calidad, no mucho menos.

Lo que se espera del Samsung Galaxy Tab A9

Recientemente, el tablet ha conseguido su correspondiente certificación en SafetyKorea (a través de MySmartPrice), lo que indica que su llegada al mercado está muy cerca. Afortunadamente, esto ha permitido conocer algunos detalles y, también, una imagen real que muestra cómo será el frontal del dispositivo.

Aunque no es mucha información, al menos es una prueba clara de que la tablet existe y que será presentada oficialmente por Samsung muy pronto (todo apunta a que primero en Corea del Sur). Pero el Samsung Galaxy Tab A9 podría no ser la única tablet que la compañía surcoreana planea lanzar en las próximas semanas…. Ya que se especula que podría existir un modelo denominado Galaxy Tab A9+, una versión mejorada del equipo básico que ha sido vista recientemente en Geekbench, la plataforma que permite evaluar el rendimiento de la CPU y GPU de smartphones y tablets.

MysmartPrice

Este modelo avanzado estaría equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 695 con una unidad de procesamiento gráfico (GPU) Adreno 619 y tendría hasta 4GB de RAM, lo cual no está mal para una tablet asequible. Por lo tanto, no son malas las expectativas que se tienen al respecto.

Algunas diferencias con la opción básica

Sin embargo, es probable que la versión regular no tenga las mismas especificaciones, aunque seguramente tendrá un precio menor (por ejemplo, el SoC podría ser uno menos potente, pero sin perder efectividad). La certificación SafetyKorea, por cierto, revela que la Samsung Galaxy Tab A9 incluirá una batería de 5.000mAh con soporte para carga rápida de 15W -algo que no es precisamente una locura-… y eso es todo lo que sabemos sobre este modelo en particular por el momento.

MysmartPrice

Existen muchas posibilidades de que ambas tablets, la Galaxy Tab A9 y Tab A9+, sean presentadas a principios de septiembre en la feria IFA 2023, pero esto es solo una suposición, ya que no existe ninguna información oficial al respecto. Si estás en busca de un tablet Android económico, probablemente quieras esperar unas semanas más para que Samsung anuncie sus nuevos tablets… Es de esperar que en no mucho tiempo se conozcan los precios de los dos modelos que todo apunta a que en breve serán una realidad.