Llega a WhatsApp el soporte para utilizar varias cuentas en un mismo dispositivo

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más populares en el mundo, y por ello es utilizada tanto para la comunicación personal como profesional. Últimamente, ha mejorado su reputación gracias a sus actualizaciones constantes, algo que hace unos años no era así. Sin embargo, aún carece de una característica importante: un sistema de multicuentas que permita a los usuarios iniciar sesión en más de una cuenta al mismo tiempo. Y, esto, está muy cerca de cambiar.

En el mes de junio se conoció que la versión de prueba de WhatsApp Business había comenzado a trabajar en una función de cambio de cuenta antes mencionado. Ahora, con la versión beta con numeración 2.23.17.8 en la Google Play Store, esta característica ha llegado a algunos probadores.

Será un gran avance para WhatsApp

El primer sitio en detectar esta actualización ha sido en WABetaInfo, es muy parecida a la experiencia que se tuvo con la beta de WhatsApp Business antes mencionada. Los probadores pueden verificar si tienen acceso al cambio de cuenta pulsando en la flecha que se muestra junto al código QR en la parte superior derecha de la pantalla de configuración de WhatsApp. Una tarjeta se desplegará en este caso en la parte inferior con las cuentas en las que has iniciado sesión y una opción para agregar otra nueva. Por lo tanto, la sencillez es evidente,

WBetainfo

Mientras que algunos usuarios beta podrían haber obtenido esta función a través de la versión anterior (2.23.17.7), la práctica totalidad de los que ya han confirmado que pueden utilizar la opción tienen instalada la indicada un par de párrafos antes. Si actualmente no eres un probador beta de WhatsApp en Android, lamentablemente no existe posibilidad alguna de que puedas acceder al uso de esta función -a menos que instales manualmente la nueva beta desde APKMirror, por supuesto-. Por cierto, el programa Beta de Google Play para WhatsApp está actualmente lleno y no está disponible para nuevos participantes.

Van a llegar muchas novedades este mismo año a la app

Recientemente, WhatsApp ha estado introduciendo una serie de nuevas características para sus probadores. Además del soporte para multicuentas, estos ahora pueden enviar avatares animados y se les advierte de manera más prominente sobre posibles riesgos de seguridad. Tras la adquisición de WhatsApp por Meta en 2014 por 19 mil millones de dólares, la compañía ha ido aumentando el número de novedades que se incluyen en la versión final de la aplicación, algo que es muy bien percibido por los usuarios.

Pixabay

El caso es que esta nueva función será extremadamente útil cuando para un uso avanzado de WhatsApp y, especialmente, en un ámbito profesional. Pero, mientras tanto, aún existen algunas soluciones alternativas para utilizar simultáneamente dos números de WhatsApp en el mismo teléfono (como por ejemplo la posibilidad de instalar dos versiones de la aplicación en un mismo terminal, una función que existe en una buena cantidad de teléfonos con Android).