Llega Al Andalus Innovation Venture, el evento de referencia de scaleups

Con motivo de la segunda edición de Al Andalus Innovation Venture que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2023 en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, entrevistamos a su gerente, Diego Vargas.

- ¿Cómo surge la creación de Al Andalus Innovation Venture?

Tras muchos años de experiencia organizando eventos de emprendimiento, nos dimos cuenta de que el ecosistema nacional carecía de un evento dedicado a buscar financiación para scaleups (rondas superiores al millón de euros); además, los eventos existentes a nivel nacional no ponían el foco principal en algo tan importante como es la innovación abierta.

Así vimos la oportunidad. Queremos que las scaleups y las startups puedan hacer negocio con la venta de sus productos a corporates para sus programas de innovación abierta, y además acceder a inversores especializados en tickets más altos para rondas de una mayor entidad que las de fase seed.

Una vez localizada la coyuntura, creamos un gran equipo para llevar a cabo el evento: unimos la experiencia de HYPERION UPS, (boutique de financiación y creadora de programas de innovación abierta), EL REFERENTE medio de referencia para el ecosistema emprendedor de la península ibérica y OCTOPUS, una empresa especializada en el montaje de ferias y congresos. De forma que los tres nos fusionamos con la vocación de cubrir este nicho del mercado y crear Al Andalus Innovation Venture.

- ¿Qué tipo de empresas y emprendedores suelen participar?

Participan de un lado scaleups de toda España, que se encuentran en ronda y buscan acceso a multitud de inversores especializados en entrar en el capital de las empresas en esta fase de crecimiento.

Además participan empresas punteras de los distintos verticales que conforman el programa de Innovación abierta, Proptech, Insurtech, Legaltech, Cleantech, Agrotech, foodtech, Health, Inteligencia Artificial, y como no, siendo Sevilla la capital nacional del sector aeroespacial, también contamos con startups del sector aeroespacial.

Eso en cuanto a expositores y a emprendedores que ejecutan su pitch desk en nuestros distintos escenarios. Pero además participarán distintas startups que forman parte del ecosistema nacional que podrán interactuar con los CORPORATES e inversores presentes mediante nuestras reuniones one to one que se desarrollarán en la zona de encuentros B2B, MENTORING Y MATCHMAKING.

Por último, también desarrollamos una zona de talleres diseñados exclusivamente para ellos donde conocer las últimas tendencias en IA, legal, financiación, etc. Están pensados para los emprendedores interesados en conocer las oportunidades que el mercado brinda en la actualidad.

- ¿Qué tipo de perfiles busca atraer?

Buscamos a los perfiles más interesantes a nivel península ibérica, tanto a nivel emprendedor como a nivel inversor, y a las principales corporates del país con el objetivo de que tanto el Deal flow para inversores sea lo suficientemente importante y accesible, como y sobre todo las CORPORATES nacionales y andaluzas puedan ver en los distintos emprendedores la oportunidad de acometer las medidas necesarias para sus empresas de forma que el emprendedor tenga clientes y la corporate proveedores dentro del ecosistema.

Nuestra obsesión es que en el evento se genere negocio directo de una forma sencilla y en la que se favorezca ese networking cercano entre los distintos agentes del ecosistema para que en día y medio puedan interactuar de forma continúa para surja la magia, para que las cosas pasen.

- ¿Cómo Al Andalus Innovation Venture apoya a las scaleups en su proceso de crecimiento y escalamiento?

Durante todo el año realizamos diferentes encuentros CIO´s en diferentes materias, como IA, Cleantech y Turismo, en diferentes ciudades de España. Por ejemplo en Granada, Madrid o Marbella. Ahí es donde detectamos cuales son las diferentes necesidades de los corporates en cada una de esos sectores.

Durante todo el año hacemos labores de Scouting a través de aceleradoras y eventos para encontrar las mejores Startups y así cubrir las necesidades que tanto Corporates como inversores nos han ido trasladando.

Asimismo, a través de EL REFERENTE se hace un seguimiento continuo a la actividad de las mismas informando de las rondas que cierran y de los acuerdos a los que llegan con las CORPORATES.

Por último, el seguimiento: tras haber pasado el evento mantenemos el contacto con todos los participantes y nos van contando las novedades que han surgido tras el encuentro, tanto con corporates como con inversores.

- ¿Qué tipo de oportunidades ofrecen las empresas participantes?

Sin duda, al ser tan elevado el número de empresas participantes se abre una gran oportunidad de trabajar para una corporate como proveedor. Pudiendo los emprendedores hacer negocio y escalar con clientes a los que normalmente es muy difícil acceder. Por eso en este evento van a poder contactar de una manera rápida y sencilla.

Buscamos el matching directo entre emprendedor, corporate e inversor de forma que en un día y medio fluya el negocio de forma natural, rápida y cómoda. Todo con un solo desplazamiento, debido a que fomentamos una gran concentración de talento, dinero y empresas.

Es una gran oportunidad para todos donde los diferentes agentes se tratan entre iguales y encuentran las vías de colaboración. El año pasado, emocionados, muchos emprendedores nos dijeron: "el evento ha sido magnífico, hemos hecho negocio”.

Y justo eso eso lo que queremos, por eso tenemos tatuada su frase en nuestra piel y es el principal objetivo de nuestro evento.