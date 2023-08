Confirmado: el primer smartwatch de Nothing llegará este año

Nothing se ha convertido en tiempo récord en una de las empresas más populares del sector. Teniendo en cuenta que Carl Pei, fundador de OnePlus, está detrás de esta compañía, podemos esperar soluciones de gran calidad.

Y lo cierto es que ya nos han sorprendido con todo tipo de equipos, aunque su próximo objetivo es lanzar el primer Nothing Watch, un reloj inteligente del que ya te hemos hablado. Además, las imágenes filtradas dejan muy poco a la imaginación.

Ahora, gracias a los compañeros de MovilZona, podemos saber cómo será el primer smartwatch de Nothing. De esta manera, el Nothing Watch llegará antes de lo esperado.

Cuándo será presentado el Nothing Watch

Así lo ha confirmado el propio CEO de Nothing, Carl Pei, quien ha emitido un comunicado recogido desde MovilZona y otros portales, en el que habla de ampliar su gama de dispositivos. ¿Lo mejor de todo? Que ha dejado claro que su nuevo smartwatch, el Nothing Watch llegará a finales de este año 2023.

De esta manera, queda claro que dentro de muy poco tendremos el primer smartwatch de Nothing para entrar en el mercado de los wearables. Y viendo lo bien que está funcionando su gama de teléfonos, que tiene muy buenas críticas de la prensa especializada, queda claro que el trabajo realizado por la compañía está a la altura de lo que se espera de Carl Pei.

Pero, ¿qué sabemos de este smartwatch de Nothing? Pues de momento se han filtrado una serie de imágenes donde podemos ver su diseño y que han acompañado a este artículo. De esta manera, el Nothing Watch apostará por un diseño cuadrado al estilo del Apple Watch.

Lo más sorprendente es que formará parte de la nueva familia CMF by Nothing, una submarca donde encontraremos productos más económicos del mismo fabricante. Sí, Nothing quiere seguir la misma estrategia de otras firmas. Sin ir más lejos, Xiaomi cuenta con las submarcas Redmi y POCO, que además le funcionan realmente bien.

Tiene mucho sentido que Carl Pei quiera diversificar su firma Nothing a través de submarcas con las que ampliar la gama de dispositivos. El fabricante está consiguiendo muy buenos datos de ventas y quieren mantener las cifras. Por lo que la idea de ofrecer diferentes gamas de productos más económicas a través de submarcas no es una mala idea. Recordemos que los POCO de Xiaomi abaratan su coste en acabados principalmente, porque en su interior contamos con unas prestaciones de altura. Ahora, solo falta conocer el Nothing Watch para ver con qué nos sorprende la firma.