Apple no ve nada claro el uso de baterías extraíbles en los iPhone, ¿por qué?

John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware de Apple, ha expresado sus recelos respecto al uso de baterías extraíbles en los dispositivos, como por ejemplo los iPhone. Por lo tanto, parece que la compañía de Cupertino no ve con buenos ojos la idea que tiene la UE al respecto, que obliga a dar uso a este tipo de componentes.

En una entrevista, Ternus y a Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Política e Iniciativas Sociales de Apple, se abordó este tema, en concreto el tema de las baterías extraíbles. La pregunta era la opinión de la nueva ley de la Unión Europea sobre este tema y el impacto que podría tener en los productos. Y, la respuesta, resultó ser bastante clara.

En Apple no gustan nada las baterías extraíbles

El ejecutivo de Apple indicó que este tipo de baterías reducirán la durabilidad de los iPhone. Ternus calificó la situación como complicada, especialmente para los modelos que son resistentes al agua. Explicó que conseguir esto es posible gracias a adhesivos y sellos que protegen el interior del teléfono y, la consecuencia de su utilización es que los usuarios abran el dispositivo pueden poner en peligro su buen comportamiento.

Unsplash

Para Apple debería haber una forma segura y efectiva para que los usuarios reemplacen las baterías (a través de sus tiendas y socios de servicio), y equilibrar la facilidad de reparación con la durabilidad del dispositivo. Lo cierto es que si la cubierta trasera del teléfono fuera fácilmente removible, el agua podría entrar al interior del dispositivo y causar daño en el caso de que se produzca una manipulación defectuosa. La consecuencia serían problemas con los componentes, incluyendo la pantalla o el procesador. Es decir, que a la firma liderada por Tim Cook no le falta parte de razón.

Apple con dudas en Europa

Hay que recordar que, desde hace un tiempo, circulan por Internet informes que afirman que Apple podría abandonar la Unión Europea y no cumplir con las nuevas reglas sobre el reemplazo más sencillo de las baterías (no hay que olvidar que ya le sentó bastante mal el tener que utilizar puertos USB tipo C). Eso sí, en la entrevista Ternus ha insinuado tal cosa y es lógico, ya que hacer esto sería perjudicial para sus ingresos. No puede darse el lujo de abandonar mercados sin más, ni siquiera debido a las estrictas leyes de la UE.

Unsplash

El caso es que Apple no ve con buenos ojos la nueva regulación y esgrime motivos que son lógicos. De forma personal, qué se prefiere: ¿perder nuestro teléfono porque lo dejamos caer al agua durante unos segundos o tener un dispositivo con batería extraíble?