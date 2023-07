Esta es una de las mejoras que debe llegar a los iPhone, y Google se está adelantando

Este año, las actualizaciones de software de iOS (iPhone) y Android pueden parecer menores, Y algo de eso hay. Estas son plataformas maduras y llenas de funciones que ofrecen experiencias casi idénticas. Sin embargo, es aquí donde entran en juego las características adicionales.

Una de esas características adicionales que desde hace tiempo se demanda que mejore en los iPhone es el Modo Avión. Lo ideal es que desde Cupertino se trabaje en una opción inteligente que se active automáticamente cuando comienza el vuelo y se desactive de la misma forma al aterrizar. Y, lo cierto, es que de hacer esto ya la compañía de la manzana mordida llega un poco tarde, ya que todo apunta a que Google está trabajando en ello para Android.

Es necesario un Modo avión inteligente

Activar el Modo Avión es tan fácil que podrías pensar que la función no necesita ser más inteligente. Simplemente, se accede al Centro de Control -o ve a la aplicación de Configuración del teléfono- y se debe pulsar en la opción correspondiente. Cualquier usuario de iPhone sabe cómo hacerlo. Pero esto no es razón para que se pueda automatizar todo, algo que muchos agradecerían.

PatentScope

Así de fácil es activar y desactivar el Modo Avión en el iPhone. Entonces, ¿cuál es el motivo para necesitar que sea más inteligente? Aparte de añadir comodidad, está el que Google apunta a que se va a adelantar. Los de Mountain View ya tienen una solicitud de patente llamada "Activating a Connected Flight Mode" (Activación de un Modo Avión Conectado.

Esto es en lo que trabaja Google

Lo llamativo de la nueva idea de Modo Avión de Google es que la función no solo activará o desactivará automáticamente la conexión celular durante los vuelos. También adaptará la experiencia del uso de la conexión WiFi para ajustarse a las capacidades de las redes a bordo del avión.

Google explica: "Por ejemplo, si hay una conexión WiFi disponible durante el vuelo, un dispositivo informático puede funcionar como si la WiFi del avión proporcionara el mismo nivel de ancho de banda alto y uso sin límites que otras redes WiFi terrestres, y, como tal, no tratará la WiFi del avión de manera diferente a otras redes WiFi. Por lo tanto, los procesos que utilizan mucha banda ancha, como las copias de seguridad de fotos, aún se ejecutarán durante el vuelo, independientemente de las capacidades y calidad reales de la red de vuelo, y podrían utilizar una cantidad significativa de los recursos limitados de conectividad a Internet del avión".

Google optimizará de esta forma la experiencia en las conexiones en vuelo para que los teléfonos no realicen transferencias de datos y copias de seguridad que requieran muchos recursos.

PatentScope

Una implementación más sencilla de lo que parece

¿Y cómo se detectará que se está comenzando a volar o aterrizando? Por diferentes valores, como por ejemplo la caída de presión, los cambios de aceleración/velocidad, los sonidos de la cabina como los motores de vuelo y los pitidos de altitud, y las balizas del avión como las señales ultrasónicas. Vamos, que opciones hay muchas.

No está claro si Google implementará esta función para los usuarios de Android en poco tiempo, pero Apple debería reaccionar en sus iPhone (y, como no, también en los iPad). La verdad es que desde hace tiempo el Modo avión necesita una mejoras en general, y en los smartphones de Apple en particular. ¿Puede ser este el momento?