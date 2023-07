Las páginas web de los abogados se lavan la cara gracias al Kit digital

Tres de cada diez despachos de abogados no tienen web corporativa ni presencia en redes sociales. Así lo refleja el informe Break the limits 2023 (The legal innovation report) de la Fundación Aranzadi LA LEY. Esta panorámica, sin embargo, está cambiando. La razón son los bonos que el Gobierno habilitó en 2022 para digitalizar pequeñas y medianas empresas, conocidos como Kit Digital. Según datos del Ministerio de Economía, 250.000 ayudas (1.200 millones de euros de los fondos europeos) ya han sido repartidos. Y muchos despachos se están aprovechando de estas subvenciones, que pueden alcanzar hasta 12.000 euros.

Los agentes digitalizadores, consultoras especializadas en gestionar estas subvenciones y su papeleo, arrojan luz en este punto. La mayoría de los bonos digitales se emplean en la creación de la página web de la firma, según datos de Diferencia Legal. En concreto, un 55% de los bufetes y abogados que acuden a la empresa de marketing jurídico para gestionar el Kit quieren mejorar su escaparate online. La segunda preocupación, que concentra un 35% de las peticiones, es dar un empujón a las redes sociales del despacho. Por último, un 10% de los solicitantes quieren avanzar en su desarrollo de negocio y para ello invierten en soluciones que potencien su relación con los clientes.

Como señala David Muro, socio en Diferencia Legal, una de las principales inquietudes de las firmas es mejorar su posicionamiento en internet. “Les ayudamos a optimizar su web en materia de SEO (Search Engine Optimization) y a estructurarla de una forma coherente y alineada con sus objetivos y mensajes a trasladar al mercado”. Aunque parezca anacrónico, todavía hay despachos que no cuentan con una dirección online. “Es un must para cualquier despacho o abogado que quiera llegar a su público, un lugar donde los despachos más pequeños se pueden equiparar a las firmas más grandes, si lo hacen bien”, argumenta Alfonso Everlet, socio y compañero de Muro.

Por otro lado, están las ayudas relacionadas con las redes sociales. En este caso, quienes piden el bono “o no cuentan con presencia en las redes o su actividad es prácticamente nula”, afirma Muro. LinkedIn es la joya de la corona. “Como red social por excelencia en el sector legal, es la que centra su interés y la que nosotros recomendamos”, reconoce. La red profesional, indica, es un excelente referidor y sirve de altavoz con los clientes.

Cuatro bufetes cuentan la experiencia en su caso con el desarrollo digitalizador emprendido gracias a estas ayudas.

Caballero & Fuentes Abogados

“Hemos mejorado la comunicación online en todas sus vertientes”

Apostarlo todo a la comunicación. Fue la baza de Caballero & Fuentes Abogados, un despacho generalista de diez abogados de Ciudad Real que recibió la ayuda del Gobierno para digitalizar la firma. Aprovecharon el empujón para mejorar su nombre en Internet. Con un objetivo claro: captar clientes. “Nuestra inversión tuvo que ver con la comunicación online en todas sus vertientes: web, SEO y redes sociales”, afirma su socio director, Rodrigo Caballero. Una estrategia que, aseguran, ya da sus frutos. “Hemos notado una mejora en la reputación digital del despacho y en su posicionamiento online”. El siguiente paso, cuentan, pasa por mejorar tareas internas haciendo que las máquinas aborden las labores más repetitivas, como la gestión documental o el análisis de grandes cantidades de datos, con el fin de liberar a sus profesionales. “Ahora el paso en el que estamos enfrascados, aunque ya fuera de los contornos del Kit Digital, tiene que ver con la gestión y la automatización de procesos y documentos”, corroboran.

QLF Abogada

“Es innegable que si no estás en Internet prácticamente no existes”

Los autónomos también se suben al tren del Kit Digital. Quiara López Ferrer, abogada penalista que dirige su propia marca, QLF Abogada, es un ejemplo. La letrada, afincada en Madrid, inauguró su actual página web profesional gracias al bono de los fondos europeos. Lo hizo porque, según cuenta, arrancar en solitario y no tener presencia en redes en estos días te condena a la invisibilidad. “Desde el momento en que decidí ejercer por mi cuenta tuve claro que debía fortalecer la presencia en internet, lo cual implicaba contar con una página web profesional y una presencia activa en redes sociales. El boca a boca sigue siendo una forma importante de conseguir clientes, pero es innegable que si no estás en Internet prácticamente no existes”. La inversión fue reciente, pero el teléfono de López suena más que antes. “Hemos experimentado un notable aumento en los contactos y en la visibilidad. Espero que a medida que continúe se traduzca en un crecimiento de los ingresos”, comparte con esperanza.

Linkia Legal

“El siguiente paso será crear un expediente compartido con el cliente”

Linkia Legal irrumpió el pasado mes de junio en el sector de la abogacía para ofrecer asesoramiento personalizado a negocios franceses en España. Para su lanzamiento, no dudaron en solicitar el Kit digital que han invertido en la creación de su página web y la digitalización de alguno de los procesos. “Nuestros clientes también son digitales, por lo que el servicio que ofrecemos tiene que estar en sintonía con sus formas y necesidades de comunicación y de atención”, señala su director y socio fundador Sergio Román. El abogado prevé que la inversión se note a medio plazo en ahorro de tiempo y aportación de clientela. “El siguiente paso que nos planteamos es el de crear un expediente compartido con el cliente, para facilitar la información y la gestión de la documentación”, afirma Román. Una nueva herramienta de gestión para el despacho que permitiría un diálogo más fluido con los clientes puesto que la idea es que estos puedan acceder en cualquier momento a su expediente e, incluso, compartir información por este medio.

E-linois

“Con la nueva web, ahora localizarnos en internet es mucho más fácil”

E·Linois no es un despacho de abogados tradicional. La firma, capitaneada por dos mujeres, es un híbrido entre el mundo legal y el tecnológico. Entre sus servicios, ofrece asesoramiento a startups, contratación de abogados externos o gestión de sellos de calidad. Después de echar a andar se dieron cuenta de que la página web no estaba bien diseñada y ello les estaba perjudicando en su posicionamiento. El bono digital ha sido un balón de oxígeno bien aprovechado. Como señala Carmen Galea, CEO de E·Linois, “ahora localizarnos en internet es mucho más fácil, al igual que saber de nosotras en redes profesionales”. En cuanto al impacto económico, apunta, “habrá que de dejar pasar un tiempo prudencial para llevar a cabo el análisis”. Su dedicación al ámbito legal tecnológico (“La tecnología, es nuestro ADN”, afirma Galea) les hace estar siempre estudiando mejoras. “Ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de un software propio que nos permita ejecutar nuestro trabajo de forma más ágil y eficiente”, señala.