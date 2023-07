Cuatro de cada diez pymes no sobreviviría a una posible recesión

El Informe de Pymes y Autónomos elaborado por Hiscox revela datos preocupantes para la pequeña y mediana empresa española. Un 39,2% de las pymes considera que no estaría preparado para afrontar una posible recesión económica, lo que refleja la incertidumbre existente en el sector ante el escenario económico actual.

Las perspectivas respecto a los ingresos también son variadas. El 31,9% de las pymes prevé un descenso en su facturación e ingresos para 2023, mientras que el 31,7% cree que mejorará. Las micropymes, aquellas con 1 a 9 empleados, son las más pesimistas, ya que solo el 27,9% cree que sus ingresos mejorarán, una reducción significativa respecto al 42,3% de 2022.

En cuanto al empleo y la contratación, el 26,8% de las pymes espera que empeore, en comparación con el 20,7% del año anterior. Esta preocupación por el empleo también es evidente en el aumento de pymes que se plantean solicitar concurso de acreedores, llegando al 5%. Para aquellas empresas con una facturación superior a 2 millones de euros, este porcentaje aumenta al 9,3%.

Recesión económica

La situación económica ha afectado significativamente a muchas pymes, pero la recuperación no ha sido uniforme para todas. Las perspectivas frente a una posible recesión económica varían según el tamaño y volumen de facturación de cada pyme. Las micropymes (1 a 9 empleados) son las más afectadas, con un 43,4% que considera no estar preparadas para afrontar una recesión. En contraste, para el resto de pymes (de 10 a 250 empleados), este porcentaje disminuye al 22,9%. No obstante, entre las pymes con una facturación superior a 2 millones de euros, un 77,7% cree que sí podrían superarla exitosamente.

Miguel Ángel Aguilar, director de Distribución y Ventas de Hiscox España, destaca la importancia de las pymes y autónomos en la economía española, ya que desempeñan un papel fundamental y vertebrador. Para cuidar y proteger a estas empresas, es esencial comprender su realidad actual y escuchar sus preocupaciones. Hiscox ha estado protegiendo a las pymes durante casi 30 años, y mediante el informe presentado, se busca conocer sus inquietudes para poder contribuir conjuntamente en su camino hacia el éxito. Adaptando los productos a sus necesidades y a las de las personas que están detrás de estas empresas, se busca apoyar su crecimiento y desarrollo en el mercado.