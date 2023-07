Samsung lanza una nueva tele OLED: la más grande de la compañía hasta la fecha

Samsung ha anunciado su televisor OLED más grande hasta la fecha. La compañía ha presentado la versión de 83 pulgadas del televisor OLED S90C. Sin embargo, a diferencia de las versiones de 55, 65 y 77 pulgadas que utilizan paneles QD-OLED fabricados por la propia compañía coreana, esta versión utiliza uno WRGB de LG Display.

El televisor tiene un precio que no es precisamente de entrada, 5.400 dólares en los Estados Unidos, pero es algo habitual en los modelos con pantalla grande y paneles como los antes mencionados. Todavía no hay fecha de lanzamiento a la vista, por lo que únicamente es posible realizar una reserva.

Lo que ofrece esta Smart TV OLED de Samsung

El S90C cuenta con un panel W-OLED 4K de 10 bits con una tasa de refresco variable de 144Hz; AMD FreeSync Premium Pro; HDR10+; HDR10+ Adaptive; y, como no, HDR10+ Gaming. Aparte, cubre el espacio de color DCI-P3 al 100% y tiene negros prácticamente perfectos. Samsung afirma que los colores del televisor están validados por Pantone, por poner un ejemplo (curiosamente, no admite Dolby Vision HDR).

Samsung

El televisor incluye altavoces de 40W y 2.1 canales. Entre otras virtudes en este apartado está la de admitir Dolby Atmos y poder sincronizar sin cables con barras de sonido compatibles con Q-Symphony de Samsung. Otras características de audio importantes son la inclusión de Active Voice Amplifier; uso de Adaptive Sound+; compatibilidad con Object Sound Tracking Lite; y, aparte, puede funcionar como un altavoz Bluetooth.

El televisor OLED S90C de 83 pulgadas tiene cuatro puertos HDMI 2.1; tres puertos USB tipo A; un puerto Ethernet; salida óptica de audio; y un puerto para cable. También cuenta con WiFi, Miracast, AirPlay 2, DLNA y Bluetooth 5.2.

Opciones a tener en cuenta en este televisor

Utiliza el procesador cuántico neuronal y ejecuta el sistema operativo Tizen 7.0. Tiene acceso a todas las aplicaciones de transmisión de audio y vídeo (y no le falta acceso a los asistentes de voz como Alexa, Bixby y el propio de Google). Para los jugadores, este televisor ofrece Game Bar, Samsung Gaming Hub y Super Ultrawide Game View. La primera opción, por cierto, ofrece acceso a varios servicios de transmisión de juegos en la nube que tan buenos resultados le está dando a la compañía coreana.

Samsung

Con un diseño extremadamente delgado, carece de One Connect Box y Zero Gap Wall Mount que se incluye con el modelo S95C. Eso sí, dispone del control remoto SolarCell que puede cargar su batería un puerto USB tipo C.