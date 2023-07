YouTube tendrá un modo bloqueo de pantalla para que no cierres un vídeo sin querer

Nadie puede negar que YouTube es la plataforma de vídeos en streaming más utilizada. Con todo tipo de contenidos, el servicio de Google no tiene rival en este sentido. Y seguramente uses su plataforma de forma habitual. Si es así, lo más probable es que hayas vivido una situación muy molesta: cerrar un vídeo de YouTube por error.

Sí, hablamos de ese momento frustrante en el que estás viendo un vídeo y sin querer pulsas lo que sea y se cierra. Un error humano muy habitual y que si estás a mitad de una reproducción molesta más si cabe. Por suerte, parece que muy pronto se solucionará este problema.

Y esto es justo lo que Google quiere solucionar. Para ello, tal y como han informado dede 9to5Google, la compañía con sede en Mountain View ha lanzado una nueva función llamada Pantalla de bloqueo y que, como su nombre indica, bloquea las pulsaciones en la pantalla.

La nueva función de YouTube llega primero a usuarios Premium

Eso sí, mucho nos tememos que, a no ser que tengas una suscripción a YouTube Premium no podrás disfrutar de esta nueva funcionalidad que está empezando a llegar a algunos usuarios. No sabemos si estará disponible para todos, pero de momento parece que no.

De esta manera, si eres usuario Premium, a la hora de ver un vídeo en YouTube podrás pulsar en el botón Pantalla de bloqueo. Y lo que hace es bloquear cualquier tipo de toque en la pantalla, a no ser que pulses unos segundos en "Tocar para desbloquear".

Un sistema sumamente sencillo a la par que efectivo, ya que hay que ser un poco manazas para pulsar sin querer unos segundos en el "Tocar para desbloquear", por lo que la idea no es mala en absoluto.

Si eres usuario de YouTune Premium y quieres activar esta función en tus reproducciones, tienes que seguir esos pasos:

En la aplicación de YouTube, toca tu foto de perfil.

Accede a Tus beneficios Premium

Presiona Probar nuevas funciones .

Debajo de la tarjeta Pantalla de bloqueo , dale a Probar

Si has seguido los pasos correctamente, ya tendrás esta función experimental. Por lo que indican desde 9to5Google, parece que el 5 de agosto se activará para todos. No está claro si llegará al público en general o solo a usuarios de YouTube Premium, pero todo apunta a que YouTube está haciendo pruebas con este nuevo sistema, por lo que habrá que esperar a que Google diga algo al respecto.