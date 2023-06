Los abogados estrella de los ALSP no recelan de las filiales alternativas de los despachos

Directorio. Una de las novedades del último ranking de ALSP de Chambers & Partners para España ha sido la irrupción de KPMG Abogados en banda 2, la segunda categoría. El proveedor alternativo de servicios legales, liderado por Noemí Brito y José Rodriguez, opera desde hace más de cuatro años a través de las soluciones de “Abogados Digital”. Se trata de un equipo disciplinar formado por asesores legales y perfiles STEAM. No obstante, el impulso definitivo se ha producido tras la creación del área de Legal Operations & Transformation Services (LOTS). Aparecer en el directorio “demuestra un reconocimiento a la trayectoria, amplia especialización, conocimiento e innovación en la prestación de servicios legales alternativos”, valora Brito, directora en el área mercantil y responsable de las áreas legales digitales de la firma. Los clientes principales del ALSP de KMPG Abogados son la “gran empresa española e internacional multisectorial”. No obstante, también atienden “solicitudes de todo tipo de compañías interesadas en optimizar sus procesos y operativas legales”. El equipo está integrado por unos 50 profesionales, especializados en operativa legal, fiscal e internacional; gestión de proyectos legales, fiscales y de recursos humanos, y en el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas.

Otras firmas. El directorio también ha reconocido en banda 2, junto al ALSP de KPMG Abogados, a Legal Army, dirigida por Natalia Martos; Attolon Law, por Carlos Guerrero; Lawyers for Projects, por Laia Moncosí, y Samaniego Law, por Javier Fernández-Samaniego. Se trata de la segunda vez que todas estas firmas, con la excepción de KPMG, están en banda 2. Otra de las novedades de esta edición es que Ambar ha escalado desde la segunda categoría de 2022 a la primera. En 2021, el directorio no hizo distinciones entre bandas y destacó al mismo nivel a Afiens, Abroading, Ambar, Legal Army, Lawyers for Proyects y Samaniego Law. Mientras que en su ranking global de ALSP el directorio clasifica a las firmas por especialidad, en el capítulo español aparecen los ALSP reconocidos sin hacer distinciones sobre el tipo de trabajo en el que más destaca cada uno. Algo que, en opinión de Susana Claudio, directora de la consultora Band 1, “llegará en los próximos años”.