Instagram mejora su apartado Notas: añade música e, incluso, traducción

Parece que Meta, está trabajando de forma muy seria en una alternativa completa a Twitter que se cree que posiblemente sea parte de Instagram. Pero esto no hace que se sigan mejorando los productos que ya tienen, y esto es lo que ha pasado con Notas (parte de la red social que nació con las imágenes como elemento diferencial).

Desde el mes de diciembre, esta función ha permitido a los usuarios compartir actualizaciones de estado breves de estado -y en ellas se pueden incluir desde texto hasta emojis-. Los seguidores pueden ver este contenido en su bandeja de entrada y, lo cierto, es que es bastante utilizado por los usuarios. Pero, desde ahora y gracias a la incorporación de música, la compañía liderada por Mark Zuckerberg permitirá añadir más opciones para compartir.

La aceptación de esta función es tan buena, que la propia Meta indica que muchos adolescentes han adoptado como opción de uso diario. En consecuencia, más de 100 millones de cuentas han publicado una nota en los últimos tres meses. Nada mal.

Cómo es la nueva opción de Instagram

Desde ahora tienes la posibilidad de incluir hasta 30 segundos de una canción junto con un texto descriptivo. Una buena opción que, seguro, más de uno utilizará para mandar un mensaje escondido a un conocido o, simplemente, por dejar claro cuál es la canción que más te gusta del verano. Y estos son simplemente algunos ejemplos de las amplias posibilidades que llegan.

Instagram

Pero Instagram no ha parado ahí en lo que tiene que ver con las novedades de la función de la que hablamos. Así, desde ahora, ahora podrás traducir las Notas con un solo toque. Esto es de lo más útil, ya que no tienes que esforzarte nada para saber exactamente lo que se ha publicado en un perfil que escribe en un idioma que no tienes controlado.

Más buenas noticias de la mano de Meta

La firma ha confirmado que está trabajando en una "red social descentralizada independiente" centrada en actualizaciones de texto. Según informes, se podrá iniciar sesión con las credenciales de Instagram y llenar tu perfil con detalles de tu cuenta existente. El servicio se conectará a ActivityPub, el protocolo de red que impulsa a Mastodon.

Esta estrategia de Meta de expandir sus servicios y explorar nuevas plataformas sociales demuestra su capacidad para adaptarse a las demandas de los usuarios. La incorporación de música en las Notas de Instagram (y el servicio de traducción) es un claro ejemplo de lo que decimos.