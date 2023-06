Vuelve el WorkPride, un evento global para impulsar la visibilidad de los profesionales LGBTI

myGwork, la comunidad de profesionales LGBTI y empresas inclusivas, por quinto año consecutivo organiza el WorkPride. Se trata de un evento global para mejorar la empleabilidad de los profesionales LGBTI. Este año por primera vez tendrá lugar en formato híbrido, del 19 al 23 de junio, combinando presencialidad con el entorno digital. Con más de 20.000 participantes en su última edición, la inauguración institucional tendrá lugar el lunes 19 en la Casa de América de Madrid, con la presencia de diferentes miembros de la carrera diplomática, como Wendy Drukier, embajadora de Canadá en España y Andorra; Ricardo Luis Alfonsín, embajador de Argentina en España y Andorra o Ana Román, directora general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Entre los patrocinadores de este año destacan compañías como Booking.com, Warner Bross, Santander, la consultora EY, Aqualia, WTW, RS Group, State Street, Danaher, Enterprise, Discovery, MSD, S&P Global o Gilead Sciences.

Bajo el tema #WorkingWithPride, durante cinco días más de 200 especialistas de diferentes sectores económicos participarán en más de 50 debates y talleres gratuitos, que buscan conectar empleadores inclusivos, aliados y profesionales LGBTI. Entre ellos, destacan deportistas olímpicos LGBTI, como el patinador sobre hielo españolJavier Raya; la primera persona transgénero en ocupar un escaño en un parlamento de Latinoamérica y candidata a la presidencia de Venezuela, Tamara Adrián; profesionales de empresas inclusivas, como Rick Suárez, CEO de AstraZeneca en España, y de organizaciones internacionales, como Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Investigación de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Las personas que asistan a más de cinco sesiones recibirán un certificado de asistencia que puede servir para hacer valer sus credenciales de “aliadxs”. Se trata de una figura que hace referencia a aquellos profesionales que promueven acciones dentro de las empresas a favor de la integración, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. La inscripción a las sesiones se puede realizar a través de este enlace.

No en vano, la última encuesta de myGwork sobre las experiencias de mujeres LGBTI y personas no binarias en el trabajo revela que ocho de cada 10 sufren algún tipo de discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género. Además, ocho de cada 10 aseguran que es más difícil para ellas romper el techo de cristal que para las mujeres cisgénero heterosexuales. El riesgo de padecer discriminación es más alto en el caso de las personas que también pertenecen a minorías étnicas. Los resultados de otra encuesta de myGwork a graduados y profesionales LGBTI de la Generación Z, los nacidos entre 1995 y 2000, revelan que dos tercios cambiaría de empresa si no dispusiera de políticas de diversidad e inclusión.

Para revertir este tipo de situaciones, myGwork organiza esta nueva edición del WorkPride. "Estamos encantados de regresar con un WorkPride lleno de acción. Nuestra diversa agenda brinda una excelente oportunidad para que empleadores inclusivos, aliados y profesionales LGBTI se conecten y compartan las mejores prácticas y estrategias, que ayudarán a crear espacios de trabajo inclusivos", explican los cofundadores de myGwork, Adrien (CMO) y Pierre Gaubert (CEO). "Este evento está diseñado para líderes empresariales, aliados y profesionales LGBTI que deseen avanzar en sus carreras”, apunta Miguel Garzón, director en España y América Latina de myGwork.