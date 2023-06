Google Drive dice adiós a los sistemas operativos Windows 8, 8.1 y 10 (32 bits)

Si eres usuario del servicio en la nube Google Drive, se ha conocido una información que es muy importante conocer, en especial si utilizas el cliente para ordenador (y tu equipo no tiene la última versión del sistema operativo de Microsoft). Te contamos exactamente lo que está pasando.

Según la propia compañía de Mountain View, el desarrollo de escritorio específico para Google Drive muy pronto dejará de ser compatible con los sistemas operativos Windows 8 y 8.1. Esto es algo que más o menos se sabía y tiene toda la lógica del mundo. Pero las cosas van más allá, esto lo decimos debido a que también se indica que la firma norteamericana finalizará el soporte para la versión de 32 bits de Windows 10. Y, esto, sí que es algo inesperado.

Cuando llegará el fin del soporte de Google Drive

Pues lo cierto es que no tardará mucho en producirse esto, ya que en la página de soporte de Google se comunica que en el mes de agosto de 2023 será cuando ya no habrá más apoyo por parte de la firma para la aplicación de Google Drive para los sistemas operativos de Microsoft. Por lo tanto, no falta mucho para que esto suceda y, en consecuencia, si eres uno de los afectados debes ir tomando cartas en el asunto.

Google

Lo que ofrece la app de la que hablamos

Esta versión de Google Drive permite sincronizar los archivos y carpetas del ordenador con el servicio de almacenamiento en la nube, así como hacer copias de seguridad de tus fotos y vídeos al espacio que se tiene de forma gratuita o pagando. A partir de agosto, los usuarios de Windows 8 y 8.1 -o aquellos que utilicen la versión de 32 bits de Windows 10- no podrán usar la aplicación para sincronizar o hacer copias de seguridad de sus archivos. Es decir, que deja de funcionar por completo.

Esta actualización no significa que los usuarios afectados no puedan utilizar Drive a través de sus navegadores, como hacen muchos actualmente, siempre y cuando utilicen uno que admita sus sistemas operativos. Sin embargo, es posible que deseen considerar la posibilidad de actualizar su equipo -más concretamente su sistema operativo- si desean seguir sincronizando sus archivos.

En definitiva, todo lo que tiene que ver con Windows 8 y 8.1 va desapareciendo poco a poco como una opción válida. Microsoft dejó de proporcionar actualizaciones de seguridad y soporte técnico para estos sistemas operativos en enero, mientras que Google lanzó la primera versión de Chrome que no admite Windows 7 y Windows 8 / 8.1 en febrero. Mozilla Firefox también tiene planes de finalizar las actualizaciones de seguridad para Windows 7 y Windows 8 / 8.1 en 2024. Y, un clavo más en el ataúd de estos sistemas operativos lo pone Drive.