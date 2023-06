Cómo encontrar el punto de recogida de Amazon más cercano a tu casa o trabajo

Seguro que en alguna ocasión no has podido estar en casa cuando ha pasado la mensajera con tu paquete de Amazon. Y, por lo tanto, te toca esperar más tiempo del deseado. Para que esto no se produzca, existe el punto de recogida de la conocida tienda online. Te explicamos cómo localizar el lugar más cercano al sitio donde estás.

Amazon Locker, que así se llama exactamente el servicio del que hablamos, son puntos de entrega de autoservicio donde se pueden recoger y devolver los paquetes. Estos elementos están ubicados en varias localidades de España, brindando comodidad y flexibilidad a los compradores.

Durante el proceso de compra, se te da la posibilidad de elegir un locker de Amazon como punto de recogida y, también, puedes verificar su ubicación y horario de apertura. Dependiendo del seleccionado y la disponibilidad y ubicación del producto, podrás elegir el método de envío que mejor se adapte a tus necesidades. Es importante mencionar que, si en el momento de realizar tu pedido no puedes seleccionar un punto de recogida específico, puede ser debido a que la opción de envío no está disponible para tu pedido en particular.

Cómo encontrar el Amazon Locker que más te conviene

Pues lo cierto es que la conocida tienda online te lo pone realmente sencillo, ya que hay una página web en la que es posible encontrar lo que buscas en cualquier lugar de España (evidentemente, no hay opciones en todos los lugares, pero lo cierto es que el número de lockers es muy grande y no deja de crecer).

Una vez que carga la web, es posible introducir en la zona de la izquierda la ubicación en cuestión, que puede ser en la que se está o cualquier otra. Una vez que haces esto, justo debajo verás un mapa en el que se muestran diferentes globos numerados con los puntos de recogida que están cerca y que son una buena opción.

Pero Amazon ofrece más información que, además, es muy útil. Pulsando en cada uno de los elementos del mapa, verás en la parte de la izquierda la información del lugar en cuestión: nombre; dirección: horarios en los que es posible acceder al locker; e, incluso, si utilizas Mostrar más detalles podrás ver indicaciones precisas para localizar lo que buscas y si existe ayuda del personal para que no se tenga problema alguno. Por lo tanto, no hay pérdida.

Opciones de uso para recoger un paquete

Una vez que está el paquete disponible para que te lo lleves, esto es lo que debes hacer para conseguirlo:

Dirígete al punto de recogida correspondiente y muestra el código o el documento de identificación requerido (DNI, pasaporte o permiso de conducir), según lo indicado por el punto en cuestión. Puedes encontrar el código de recogida en el correo electrónico de confirmación, en la aplicación de Amazon o accediendo a tu cuenta en el sitio web.

Si deseas que otra persona recoja el paquete en tu nombre, dicha persona deberá presentar su documento de identificación junto con una autorización escrita por ti y una copia de tu documento de identificación. Además, deberá firmar el recibo de entrega correspondiente.

Recuerda que es importante seguir los requisitos y procedimientos establecidos por cada punto de recogida para garantizar una entrega segura y eficiente.