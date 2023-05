Estrenos que llegan a HBO Max en junio de 2023: todas las series y películas

Si eres de los que tienen una cuenta en la plataforma HBO Max, seguro que estás esperando conocer los estrenos que están por llegar en el mes de junio de 2023. Te mostramos las películas y series que se han elegido para que no te aburras ni un momento cuando tengas que estar en casa sentado frente al televisor.

Entre las series que son nuevas, llama la atención la que se llama The Idol y que se estrena en HBO Max el día 5 de junio. Su trama es la siguiente: tras sufrir un ataque de nervios que arruinó por completo la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), se propone recuperar su legítimo estatus como la estrella pop más grande y atractiva de América. Sus pasiones se reavivan cuando conoce a Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un pasado turbio. Problemas, relaciones, tensión… Una trama bastante bien trazada y una factura excelente en todo lo que tiene que ver con la ambientación.

En lo que tiene que ver con las películas, lo más interesante que se puede ver como estreno en la plataforma es El último baile de Magic Mike, que se puede disfrutar desde el 2 de junio. "Magic" Mike Lane decide regresar al escenario después de un largo descanso debido a un negocio que no ha sido especialmente bien. Esto le obliga de nuevo a trabajar como barman en Florida. Con la esperanza de realizar un último baile, Mike se dirige a Londres en compañía de una adinerada dama de la alta sociedad que le hace una oferta que no puede rechazar -por diferentes motivos-. Con todo en juego, una vez que Mike descubre las verdaderas intenciones de ella, que no son lo que parecen en un principio.

Resto de estrenos que llegan a HBO Max en junio

La lista que dejamos con las opciones que por el momento tiene prevista la plataforma para estrenar en el mes de junio deja claro que hay una buena cantidad de series y películas con las que conseguir pasar el rato.

Series

Nancy Drew: estreno de la cuarta temporada el 1 de junio

Mayans M.C.: estreno de la quinta temporada el 13 de junio

Los Gemstone: estreno de la tercera temporada el 19 de junio

And Just Like That…: estreno de la segunda temporada el 22 de junio

Warrior: estreno de la tercera temporada el 29 de junio

Películas

Embarazados: estreno el 2 de junio

Richard Jewell: estreno el 2 de junio

Trump: Unprecedented: estreno el 8 de junio