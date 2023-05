Este vídeo muestra cómo será el diseño de toda la gama iPhone 15 de Apple

Se acaba de mostrar la que podría ser toda la línea de iPhone 15 gracias a un vídeo en el que se pueden ver unas supuestas unidades de prueba. Teniendo en cuenta la fuente de la información, es muy probable que estas unidades de prueba muestren el que sería el diseño real de los nuevos teléfonos de Apple.

Considerando el nivel de detalle de las imágenes, se puede conseguir tener una idea bastante clara de cómo serán los cuatro próximos modelos de iPhone 15. Un ejemplo de lo que se aprecia en la grabación, es que finalmente, y como se esperaba, la "Dynamic Island" estará presente tanto en el modelo básico como en el Plus.

Otra de las cosas que se ven claramente en la grabación es que los cuatro dispositivos que Apple también llegarán con un puerto USB tipo C que no cambiará su ubicación respecto a lo que se utiliza actualmente, por lo tanto, nada de sorpresas en este apartado y, ni mucho menos, se ofrecerá una opción dual en este apartado.

Algunas cosas más de los iPhone 15

La fuente que ha publicado el vídeo también señala que las esquinas de los modelos de iPhone 15 tienen un ligero redondeo adicional respecto a la generación anterior. Esto, en principio, los hará mucho más cómodos a la hora de sujetarlos. Por cierto, algo que puede variar respecto a lo que se ve en la grabación es que los modelos Pro reales no tengan un botón de volumen unificado.

No prestes mucha atención al acabado mate y brillante de estos dispositivos, ya que esa parte probablemente no sea precisa en todos los modelos. A este respecto, se rumorea que la serie iPhone 15 Pro ofrecerá un marco hecho de titanio para mejorar la resistencia y que sean más ligeros, pero eso no es algo que podamos ver aquí.

Una cosa más que vale la pena mencionar es que las unidades de prueba de la serie iPhone: si se hace caso a lo que se ve en las imágenes, habrá un "botón de acción" encima de los propios de volumen. Apple está considerando eliminar el interruptor de silencio y usar este botón en su lugar (que sería personalizable, por lo que hará más que simplemente silenciar tu dispositivo).

Llegada de los nuevos terminales al mercado

Podremos salir de dudas en el mes de septiembre, donde con total seguridad los nuevos iPhone de Apple serán anunciados y, por lo tanto, desvelarán todos sus secretos.