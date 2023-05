La Patente Unitaria que llega este jueves

Este jueves, 1 de junio, entra en vigor el llamado “paquete de la patente unitaria” (dos reglamentos y un acuerdo). También comenzarán ante los Tribunales Unitarios de Patentes, recién creados, los litigios sobre patentes europeas “tradicionales”. Salvo que se declare específicamente que no se desea que las patentes europeas existentes entren en el sistema unitario, éstas estarán sometidas al Tribunal Unitario de Patentes. Esa declaración de no querer entrar en el sistema se conoce como opt-out, y actualmente empresas de todo el mundo, incluyendo españolas, están estudiando su cartera de patentes para ver cuáles deben excluir del sistema.

La aspiración de tener una única patente para toda la Unión Europea, que existe ya desde los años 60 del siglo XX, no se ha logrado plenamente, pero nos hemos acercado. En el momento que entre en vigor, la patente unitaria cubrirá 17 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.

España no solo no ha ratificado el acuerdo, sino que ha rechazado expresamente participar en el sistema. Que nuestro país no lo haga no significa, sin embargo, que no nos vaya a afectar. Nuestros inventores, empresas y particulares, pueden beneficiarse de la patente unitaria del mismo modo que lo harán las empresas estadounidenses, chinas, japonesas y británicas.

La mayor ventaja de la patente unitaria es que, en lugar de tener que pedir patentes para cada uno de los actualmente 17 países que participan, se puede obtener una sola “patente unitaria”, que cubre los 17 países como un único territorio. Esto ahorra costes de validación y, sobre todo, de anualidades, pues las patentes precisan del pago de una tasa anual para su mantenimiento en cada uno de los territorios que cubren. El importe de la anualidad de la patente unitaria está calculado de tal forma que su coste equivalga a aproximadamente al coste de anualidades en cuatro países signatarios del acuerdo.

Por otro lado, en caso de infracción de la patente unitaria, o de patentes europeas tradicionales que no se hayan sacado expresamente del sistema unitario, podrá litigarse en un único tribunal, con efectos directos en los 17 países. No es necesario demandar a un infractor en cada uno de esos países. Eso sí, también se puede anular con una única demanda en los 17 países si alguien ataca la patente.

Ahora mismo los profesionales que trabajamos con patentes estamos aconsejando a nuestros clientes si someter o no mantener sus patentes tradicionales en el nuevo sistema. No hay una respuesta única para todos los titulares, como tampoco la habrá cuando se cuestionen si optar o no por la patente unitaria cuando su invención se considere patentable. La decisión debe tomarse caso a caso.

Para quienes fabrican y venden en España, realmente se puede considerar una ventaja importante que nuestro país no sea incluido en el paquete por defecto. Las empresas de origen extranjero que deseen que sus patentes tengan efecto en España tienen que tomar esa decisión activamente y traducirlas al español (permitiendo así que los empresarios españoles las entiendan bien), mientras que quienes quieran otorgar efecto unitario a sus invenciones podrán hacerlo aun no siendo parte del acuerdo.

Y, aunque España no sea parte del sistema, sí cuenta con representantes registrados ante el Tribunal Unificado de Patentes, agentes europeos de patentes que se han formado para serlo, que pueden defender los intereses de sus clientes, incluyendo las empresas españolas, tanto si demandan como si son demandadas, en el Tribunal Unitario de Patentes. Comienza así el camino de la patente unitaria que viene.