Android 14 tendrá un sistema de protección para que no escuchemos la música tan alta

Android 14 ya está aquí. Es cierto que de momento no se puede probar, pero sí que vamos conociendo poco a poco diferentes secretos de la próxima versión del sistema operativo para móviles de Google.

La pasada edición del Google I/O ha dado para mucho. No solo por todas las novedades en forma de equipos presentados por la compañía con sede en Mountain View, destacando especialmente el Pixel Fold, primer teléfono plegable de la compañía.

Principalmente porque Google anunció todo tipo de novedades relacionadas con el software en su conferencia anual para desarrolladores. Y Android 14 fue una de las grandes protagonistas.

Android 14 protegerá tus oídos del volumen alto, aunque no le hagas caso

Hablamos de un sistema que nos avisará en el momento en el que subamos en exceso el volumen para recordarnos que no es bueno para nuestros oídos. Seguramente estarás pensando que el aviso de “Has subido el volumen más del nivel recomendado” no es nuevo precisamente. Pues no ,pero esta vez Google se va a poner un poco más dura con esta nueva función de Android 14.

Tal y como ha publicado Mishaal Rahman, un desarrollador Android con gran prestigio y editor en varios sitios web de gran calado, ha descubierto que Android 14 Beta 2 esconde un nuevo sistema de alertas de volumen alto en auriculares.

Como verás en el mensaje que ha publicado Mishaal Rahman a través de su cuenta de Twitter, “Android 14 está agregando una nueva función de seguridad para proteger su audición: alerta de sonido fuerte de los auriculares. Android te avisará si has estado escuchando audio a un volumen superior al nivel recomendado durante mucho tiempo con tus auriculares. Puedes seguir escuchando o bajar el volumen.”

Lo más interesante es que, si estás escuchando audio a un volumen alto durante mucho rato, Android 14 te avisará de ello. ¿Y qué pasa si ignoras el mensaje completamente? Pues que actuará por la fuerza bajando el volumen de la música para evitar que te estallen los tímpanos.

Como te hemos dicho primero te aparecerá una notificación advirtiéndote del peligro y preguntándote si quieres mantener el sonido a un volumen alto. En este caso si respondes no irá más allá.

Pero en el caso de que no contestes a la notificación que te ha enviado, Google no dudará en bajarte el volumen automáticamente añadiendo un mensaje conforme llevas mucho tiempo escuchando música alta, por lo que te van a bajar el volumen para proteger tu audición.ç

Una herramienta que nos puede evitar males mayores, por lo que no está de más que hayan mejorado la función para hacerla más completa.