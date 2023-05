ChatGPT será tu profesor: así de fácil es que te enseñe los temas más complejos

ChaTGPT ha llegado para quedarse. La inteligencia artificial creada por OpenAI ha marcado un antes y un después, abriendo un abanico de posibilidades a través de este sistema de aprendizaje automático que no deja de mejorar.

Además, si conoces los mejores trucos para ChatGPT, podrás exprimir al máximo todas sus posibilidades. Por ejemplo, ya te hemos contado cómo saltarse de forma muy sencilla la limitación de preguntas en ChaTGPT gratis, o la forma de hacer preguntas sin dejar rastro en el historial.

Y ahora te vamos a mostrar una de las funciones más interesantes de ChatGPT: la posibilidad de usarlo de profesor para que te explique todo tipo de temas de forma muy sencilla.

ChatGPT será tu profesor: solo tienes que pedírselo

El truco es tan sencillo como escribir a ChatGPT lo siguiente "Explícame "tema en el que estés interesado" como si no tuviera ni idea de la materia". Sí, así de fácil. Por ejemplo, yo he pedido lo siguiente: Explícame cómo funciona el motor eléctrico de un Tesla como si no tuviera ni idea de la materia. Te dejo un gragmento de su respuesta, porque es de lo más completa e instructiva:

"El motor eléctrico de un Tesla es como el corazón del automóvil. Es lo que hace que el auto se mueva sin necesidad de usar gasolina. Imagina que el motor eléctrico es como un gran imán. Los imanes tienen la capacidad de atraer objetos metálicos, ¿verdad? Bueno, el motor eléctrico tiene imanes especiales en su interior.

Además de los imanes, hay algo llamado "bobinas" en el motor. Estas bobinas son como rollos de cable, como los que ves en los auriculares o cargadores. Cuando pasa electricidad por estas bobinas, algo mágico sucede a electricidad hace que las bobinas se vuelvan magnéticas, como pequeños imanes temporales. Estos imanes temporales interactúan con los imanes permanentes del motor y empiezan a empujarlos.

Cuando los imanes se empujan entre sí, hacen que el eje del motor comience a girar. El eje es como una varilla larga que se encuentra en el centro del motor. A medida que el eje gira, hace girar las ruedas del automóvil y ¡listo! ¡El automóvil se pone en movimiento!"

Como verás, la respuesta es de lo más completa.Te invitamos a probar este truco para ChatGPT ya que te puede hablar de cualquier tema que te interese de forma sencilla. Cómo funciona una central nuclear, qué es la inflación....

¿Tienes hijos pequeños? Pues puedes adaptar la pregunta para ellos y que empiecen a conocer esta IA. Por ejemplo, puedes poner "explícame "el tema que te interese" como si tuviera 10 años". Y verás que ChatGPT responde adaptándose a la edad. Te dejo el mismo ejemplo del motor de un Tesla pero explicado para niños.

¡Claro! ¡Te lo explicaré como si tuvieras 10 años!

El motor eléctrico de un Tesla es muy especial porque no usa gasolina, sino electricidad para mover el auto. Es como un juguete que funciona con pilas, pero mucho más grande y poderoso.

Imagínate que el motor eléctrico es como una caja mágica llena de imanes. ¿Sabes qué son los imanes? Son objetos que atraen cosas de metal, como los imanes de la nevera. ¡Son muy divertidos! Dentro del motor eléctrico del Tesla hay un montón de imanes, y también hay algo llamado bobinas. Las bobinas son como rollos de alambre de metal. Cuando se pasa electricidad por estas bobinas, se crea un campo magnético.

¿Recuerdas los imanes? Bueno, el campo magnético de las bobinas hace que los imanes dentro del motor empiecen a girar. Y adivina qué: ¡cuando los imanes giran, hacen girar las ruedas del auto!

El Tesla tiene una batería especial que guarda mucha electricidad. Es como una caja llena de pilas gigantes. Esta batería le da energía al motor eléctrico para que pueda funcionar y hacer que el auto se mueva.

La explicación es más larga, pero ya nos da una idea de lo que puede ofrecer ChatGPT, una herramienta perfecta para resolver tus dudas o incluso ayudar a tus hijos a la hora de estudiar.