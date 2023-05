La abogacía se conjura para sortear nuevos retos en su congreso nacional

“Transformador generativo preentrenado”, así comenzó Borja Adsuara a explicar qué significan las letras GPT de este chat entrenado por seres humanos para que después de muchas conversaciones interprete la respuesta más adecuada a las preguntas que los usuarios le formulan. En una ponencia sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la profesión, el especialista en derecho digital afirmó que el ChatGPT “no va a sustituir a los abogados”, aunque este tipo de tecnología sí “puede ayudar en la automatización de procesos, toma de decisiones, redacción legal o en la coherencia de las decisiones judiciales”. Aunque de momento comete algunos fallos y “se recomienda no confiar plenamente” en el ChatGPT, Adsuara aseguró que las mejoras lo van a convertir en un sistema experto. “Va a aprender más rápido que mis alumnos de primero”. No obstante, la inteligencia también es “la capacidad de leer entre líneas”, dijo Adsuara, refiriéndose a la procedencia etimológica del término, “y eso no lo hace ChatGPT”.